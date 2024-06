Kitajska sonda Chang'e 6, poimenovana po kitajski boginji Lune, je 3. maja vzletela iz vesoljskega centra Wenchang na južnem kitajskem otoku Hainan, danes pa je, kot poročajo tamkajšnji mediji, uspešno pristala na oddaljeni strani Lune.

This is it. This is the descent imagery from the @CNSA_en Chang'e-6 lander, which touched down on the Moon's far side autonomously about two hours ago!! This is *not* real time speed, but the video does a great job showing the fractal nature of the lunar surface! pic.twitter.com/0smy38ydbU