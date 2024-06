V ponedeljek bo pretežno oblačno. Dopoldne se bodo od juga ponovno začele pojavljati krajevne padavine in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj Celzija.

Opozorilo: Od ponedeljka dopoldne do večera bodo predvsem v osrednji, južni in vzhodni Sloveniji možni močnejši krajevni nalivi.

Obeti: V torek bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe in nevihte. V sredo in četrtek kaže na sončno vreme s kakšno popoldansko ploho ali nevihto. Postopno bo topleje.

Vremenska slika: Nad Atlantikom je območje visokega zračnega tlaka, ki se prek Alp razteza proti jugovzhodni Evropi. Iznad Genovskega zaliva se nam počasi bliža novo višinsko jedro hladnega zraka, ki bo jutri vplivalo na vreme pri nas.

Napoved za sosednje pokrajine: Zvečer in sprva še ponoči bodo krajevne padavine od juga prehodno zajele notranjost Hrvaške ter sosednje kraje Madžarske in Avstrije. V ponedeljek bo pretežno oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami, ki bodo manj verjetne ob severnem Jadranu.