V Avstriji in delu Nemčije je bil v četrtek zaradi praznika svetega Rešnjega telesa dela prost dan. Mnogi so to izkoristili za prost, podaljšan konec tedna, ki se danes končuje.

Zaradi okvare vozila je trenutno zaprt predor Karavanke. Po podatkih prometnoinformacijskega centra je na gorenjski avtocesti zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg okoli dva kilometra in sega mimo priključka Jesenice zahod.

Povečan promet je že zaznati na primorski avtocesti, predvsem na nekaterih odsekih od Postojne proti Ljubljani že lahko nastajajo krajši zastoji.

Krajši zastoj je že nastal tudi na štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji. Gneča pa je tudi na lokalnih cestah. Zastoji so na cestah Lesce-Bled, Lucija-Strunjan in Šmarje-Koper.

Prav tako pa je promet povečan na mejnih prehodih s Hrvaško.