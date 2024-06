Mirovni sporazum je v petek predlagal ameriški predsednik Joe Biden. Načrt v treh fazah predvideva trajno prekinitev ognja. Prva faza predvideva prekinitev ognja za šest tednov, umik izraelske vojske iz Gaze in izpustitev talcev ter tudi nekaj sto palestinskih zapornikov, ki so zaprti v Izraelu. Naslednji dve fazi pa predvidevata trajen konec spopadov in obnovo Gaze.

Na izraelskih ulicah se je medtem zbralo na desettisoče ljudi v podporo načrtu. Zgolj v središču Tel Aviva se je po navedbah organizatorjev v soboto zbralo 120.000 demonstrantov, ki so zahtevali tudi nove volitve in vzklikali, da se je čas sedanje koalicije iztekel.

Medtem sta Minister za finance Bezalel Smotrič in minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir sporočila, da nasprotujeta sklenitvi kakršnegakoli dogovora, dokler palestinsko islamistično gibanje Hamas ne bo uničeno. Zagrozila sta celo z razpadom koalicije. Netanjahujeva desna koalicija ima v parlamentu majhno večino, pri ohranjanju oblasti pa se zanaša na številne frakcije, vključno z Ben-Gvirovo stranko Judovska moč, ki ima šest sedežev v parlamentu, in Smotričevo stranko Verski sionizem gospoda Smotriča, ki ima sedem poslancev.