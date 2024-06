20-letna študentka iz okolice Vidma, njena 23-letna prijateljica iz Romunije in njen 25-letni partner Romun, ki živi v Avstriji, so bili v petek popoldne na otoku na reki v Premarjagu blizu Čedada, ko jih je presenetila ogromna količina vode. Na pomoč so poklicali z otoka sredi reke. Opazili so jih mimoidoči, ki so jim vrgli tudi vrvi, a se jih niso mogli več držati. Sila vode jih je na koncu odnesla v različne smeri.

Pri iskanju trojice so sodelovali gasilci, civilna zaščita in gorski reševalci, tudi s helikopterji in droni.

Že včeraj so bile možnosti, da bi bila trojica še živa, minimalne. Danes dopoldne pa so eno od trupel našli približno 700 metrov od mostu Romano v kraju Premarjag, drugo pa približno kilometer nižje. Truplo moškega še iščejo. Možnosti, da bi preživel, pa so po poročanju tamkajšnjih medijev minimalne.