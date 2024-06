Kot je danes sporočila Južno Korejska vojska, je od torka proti jugu iz Severne Koreje poletelo približno 900 balonov. Samo od sinoči do danes pa so jih našteli okoli 600. Po njihovih informacijah s v najnovejši pošiljki balonov med drugim cigaretni ogorki ter koščki odpadnega tekstila, kartona in plastike. Oblasti so javnost pozvale, naj se ne približuje smetem, čeprav v njih za zdaj niso našli nevarnih snovi.

V Seulu so ob tem poudarili, da je pošiljanje balonov s smetmi v nasprotju s sporazumom o premirju, ki sta ga Severna in Južna Koreja sklenili leta 1953. Provokacijo severne sosede pa označili za nerazumno in nizkotno ter Pjongjangu zagrozili s protiukrepi, če jih ne bo prenehal pošiljati.