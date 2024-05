Krajevni uradi bodo zaprti do preklica oziroma do izpolnitve stavkovnih zahtev, so sporočili z ljubljanske upravne enote. Zaprt je tudi krajevni urad Medvode, kjer pa trenutno poteka popolna prenova po lanskoletnih poplavah. Vodja oddelka za okenca in krajevne urade Marko Felicijan je v sporočilu o zaprtju omenjenih krajevnih uradov zapisal, da bodo v času stavke strankam zagotovljene najnujnejše storitve, in sicer zgolj na lokacijah Upravne enote Ljubljana na Tobačni ulici 5 in Linhartovi cesti 13 v času uradnih ur.