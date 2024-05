V Angliji je bilo pred zadnjim krogom odprtih še nekaj vprašanj. O naslovu prvaka sta odločala City in Arsenal. Slednji je upal na spodrsljaj meščanov, a se to ni zgodilo.

Sinjemodri, sicer varovanci Pepa Guardiole, so dvoboj odlično začeli. Phil Foden je v drugi in 18. minuti zadel za 2:0, a je sijajen zadetek s škarjicami Mohammeda Kudusa v 42. minuti nekoliko presekal sicer prevladujoče meščane. V drugem delu je vse dvome o naslovu prvaka razblinil Rodri z zadetkom v 59. minuti.

Arsenal je pred zadnjim krogom upal na čudežni razplet, a je sprva nekoliko "pozabil" na lastno nalogo. Everton je povedel v 40. minuti prek Idrisse Gueya, tri minute kasneje je izenačil Takehiro Tomiyasu. Drugi polčas je minil v znamenju prevlade topničarjev, ki so nato zmago dosegli v 89. minuti, ko je zadel Kai Havertz.

Vrh razpredelnice je City zasedel z 91 točkami in četrtič zapovrstjo slavil naslov prvaka, kar se je zgodilo sploh prvič v vsej zgodovini med angleško elito. Pred tem so po trikrat zapovrstjo slavili Huddersfield Town (1924 - 1926), Arsenal (1933 - 1935), Liverpool (1982 - 1984) in dvakrat Manchester United (1999 - 2001 in 2007 - 2009).

Arsenal je bil drugi z 89 točkami. V ligi prvakov bosta igrala na koncu tretji Liverpool (82 točk) in četrta Aston Villa (68).

Aston Villa si je lahko privoščila visok poraz

Rdeči iz mesta Beatlov so se danes na domačem Anfieldu v sijajnem vzdušju poslovili od dolgoletnega in uspešnega trenerja Jürgena Kloppa z zmago proti Wolverhamptonu z 2:0.

Aston Villa je zadnjo tekmo visoko izgubila proti Crystal Palaceu z 0:5, a si je že pred današnjim krogom zagotovila končno četrto mesto in nastop v ligi prvakov prihodnjo sezono.

V boju za evropske vozovnice je Tottenham ostal na petem mestu in bo prihodnjo sezono igral v evropski ligi, Chelsea pa je ostal na šestem mestu in ga čaka igranje v konferenčni ligi. Tottenham je bil v gosteh s 3:0 boljši od že zdavnaj odpisanega Sheffield Uniteda, medtem ko je Chelsea z 2:1 premagal Bournemouth.

Brez mest v evropskih tekmovanjih v prihodnji sezoni sta ostala Newcastle in Manchester United, ki sta končala pod pričakovanji na sedmem oziroma osmem mestu. Newcastle je s 3:1 slavil pri Brentfordu, Manchester United pa je v gosteh premagal Brighton z 2:0.

V boju za obstanek je bilo vse tako rekoč odločeno že pred zadnjim krogom, saj je bila razlika v golih precej na strani Nottingham Foresta. Ta je v gosteh za nameček še premagal Burnley z 2:1 in si še matematično zagotovil obstanek v ligi. Luton je doma izgubil z 2:4 proti Fulhamu.

V drugo ligo se tako tudi uradno seli Luton ob že prej izpadlih Burnleyju in Sheffield Unitedu.