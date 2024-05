Pod člankom o strelskem napadu na eni od šol na Finskem, objavljenem na portalu 24ur, se je v začetku aprila pojavil komentar, da se bo streljanje v šoli, kot je bilo na Finskem, 10. aprila zgodilo pri nas. Zapisal ga je uporabnik z vzdevkom »Slava Rusiji«. Komentar je sprožil preplah na slovenskih šolah, za več dni so na njih uvedli poostrene varnostne ukrepe.

Po grožnji z nasiljem: ljubljanske šole ta teden z varnostniki, minister Felda svetuje pogovor

Po podatkih portala Vestnik je domnevne grožnje osumljen moški, star okoli 30 let, doma iz ene od vasi v Mestni občini Murska Sobota. Policisti so pri njem opravili hišno preiskavo. Na PU Ljubljana so potrdili, da so kriminalisti na območju opravili posamezna preiskovalna dejanja, več informacij pa naj bi posredovali naslednji teden.

Grožnja z orožjem: Pred zaklenjenimi vrati še varnostniki

Zapis je sprožil preplah, mnogi starši tisti dan otrok niso pustili v šolo. Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda sta po tem med drugim napovedala, da bosta ministrstvi krepili sodelovanje in izboljšali protokol ukrepanja ob grožnjah.

