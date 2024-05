Tiskovni predstavnik princa Harryja je za BBC te govorice potrdil: »Vojvoda je seveda razumevajoč do očetovih obveznosti in različnih drugih prioritet. Upa, da se bosta kmalu srečala.« Kralj se je po operaciji že vrnil k opravljanju svojih dolžnosti, medtem ko se njegovo zdravljenje raka nadaljuje. Njegovi zdravniški svetovalci so se strinjali, da je kralj dovolj pri močeh, da se začne postopno vračati k obveznostim, ki pritičejo angleškemu kralju. Za zdaj še ni jasno, koliko tradicionalnih dogodkov v poletju se mu bo uspelo udeležiti. Tudi brat William se ni udeležil iger Invictus, saj se z rakom bori tudi njegova žena Catherine. Brata naj ne bi govorila drug z drugim že več kot leto dni, predvsem zato, ker je Harry članom kraljeve družine v svoji knjigi spominov, naslovljeni Rezerva (2023), očital rasizem. Harry je bil nazadnje v Veliki Britaniji februarja, ko je za kratek čas obiskal Karla III., kmalu po tistem, ko je ta izvedel za svojo diagnozo. Njuno srečanje naj bi takrat trajalo manj kot eno uro.