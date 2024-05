Medtem ko so iranske reševalne službe iskale razbitine helikopterja, ki je prevažal iranskega predsednika Ebrahima Raisija, je islamska republika za pomoč prosila tudi druge države.

Klicu na pomoč se je prek omrežja x odzval tudi slovenski evropski komisar Janez Lenarčič, ki je odgovoren za področje kriznega upravljanja, in ob tem nespretno dregnil v osir.

Lenarčičev odziv na iransko prošnjo sam po sebi ni bil sporen. Neimenovani vir iz evropske komisije je za Politico povedal, da je bila Lenarčičeva objava na omrežju x v skladu s smernicami EU glede humanitarne pomoči. Je pa bil tudi neimenovani vir začuden, ker je Lenarčič objavo sklenil s ključnikom #EUSolidarity. Slednji je zmotil tudi številne uporabnike družbenega omrežja.

Upon Iranian request for assistance we are activating the 🇪🇺's @CopernicusEMS rapid response 📡 mapping service in view of to the helicopter accident reportedly carrying the President of #Iran and its foreign minister. #EUSolidarity

Lenarčič je neposrečeno objavo delil včeraj okoli sedme ure zvečer, doslej pa je zbral prek 5 tisoč odzivov in še 3 tisoč poobjav. V veliki večini negativnih. Dobil je sicer še nekoliko več všečkov, a je vprašanje, koliko od teh je morda ironičnih.

Med kritiki objave je bila tudi Marie-Agnes Strack-Zimmermann iz nemške desnosredinske strank FDP, ki je v evropskem parlamentu skupaj s Svobodo del liberalne politične skupine Renew Europe.

»Povsem skrivnostno mi je, kako lahko evropska komisija izraža EU solidarnost z Iranom. Kako beden ključnik, kakšen posmeh pogumnim borcem za človekove pravice v Iranu. Pričakujem pojasnilo,« je objavila na omrežju x.

