Prometni policisti so prejšnji teden na Celovški cesti v Ljubljani s sistemom provida izmerili, da je voznik avta znamke BMW vozil kar 123 km/h in to na odseku, kjer je hitrost omejena na 60 km/h. Alkotest je pokazal še, da je vozil pod vplivom alkohola (0.45 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka).

Začasno so mu odvzeli vozniško dovoljenje, zaradi prekoračitve hitrosti pa bodo na sodišče podali obdolžilni predlog. Za ta prekršek je zagrožena kazen 1200 evrov in 18 kazenskih točk, za vožnjo pod vplivom alkohola pa sta ga policista oglobila s 900 evri kazni in 16 kazenskimi točkami.