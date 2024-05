Novak Đoković. Le kdo ne pozna tega 36-letnega srbskega teniškega igralca, ki je na turnirjih za grand slam kar 24-krat pokoril konkurenco in je verjetno eden najboljših vseh časov. Ob njegovem imenu je zapisanih ogromno presežnikov, nekaj posebnega pa je tudi, ker je že 425. teden na vrhu svetovne lestvice, s čimer je podrl lasten rekord. Biti številka ena je seveda težka naloga, že na vasi, kaj šele globalno, komur uspe, pa je lahko milo rečeno zadovoljen. In tako so lahko v Sloveniji zadovoljni vsi, ki so tako ali drugače povezani z octavio. Škodo octavio. Že lani je bila namreč prodajna uspešnica številka ena, zmagovito pot pa nadaljuje tudi v letošnjem letu, zato ne bodite presenečeni, ko boste v prometu v njeni bližini in se bo slišal glasen Kekčev napev.

In kaj je na tem avtu tako zelo posebnega, da ga je lani v garažo zapeljalo 1694 Slovencev? Na cestah se vozi že 28 let in znova je prišel čas za prenovo, tako lepotno kot tehnološko, zgolj z enim ciljem: da bo še naprej upravičevala svoj status. Razvojnikov pri prenovi seveda ni vodila revolucija, saj za kaj takšnega ni potrebe, se pa predvsem ponoči vidi, kako bolje in lepše svetijo sodobnejši LED-žarometi (lahko so tudi matrični), ki octavio, pa najsi gre za limuzino ali karavana, naredijo elegantnejšo. Dejansko plastična operacija ni bila potrebna, zgolj manjši neoperativni posegi. Ti so precej bolj opazni v notranjosti, kjer v oči takoj pade velik barvni zaslon na dotik. Njegov premer je kar 33 centimetrov (13 palcev). Želeli bi si kakšno stikalo več, ne zato, ker smo konservativni, temveč ker se nam zdi upravljanje funkcij s stikali bolj varno in tudi intuitivno, saj nam tako ni treba umakniti pogleda s cestišča. Na srečo lahko do menijev dostopamo prek stikal na volanskem obroču. V prid varnosti in večjemu voznemu udobju je sistem traffication, ki voznika vnaprej obvešča o nevarnih razmerah v prometu. Bodisi zastojih, morebitni nesreči ali prihajajoči megli.

Za vedenje, da limuzine počasi, a zanesljivo izginjajo z evropskih cest, seveda ni treba biti Albert Einstein in imeti nadpovprečnega inteligenčnega kvocienta. Škoda jo pri octavii še ima v ponudbi, a levji delež kupcev se odloča za karavana. Z razlogom. Prtljažnik pogoltne 640 litrov, kar je veliko. Zelo veliko. Pri čemer ga različne mreže in pripomočki naredijo še uporabnejšega. Če si prostornine ne znate predstavljati, vam pomagamo tako, da druga ob drugo zložimo 640 litrskih plastenk vode. Toliko je sicer ne boste potrebovali, razen če vas pot ne bo popeljala do puščave. A to vam odsvetujemo oziroma je smiselno le v primeru, če se boste odločili za nakup različice z 2-litrskim bencinskim motorjem z 204 konjički (150 kW), ki ob serijskem 7-stopenjskem samodejnem menjalniku (ročnemu, kjer je serijski, glasno recite ne, občutek zadovoljstva bo ekstatičen) ponuja tudi štirikolesni pogon. V motorni ponudbi sta sicer še dva bencinarja z močjo 116 in 150 konjev (85 in 110 kW), vsem tistim, ki želijo nekaj več, predvsem adrenalina v krvi, pa je namenjena RS; ti dve črki pri Škodi že tradicionalno uporabljajo za najbolj športne različice modelov. 2-litrski TSI stavi na 265 iskrivih konjičkov, te pa glede na izkušnje iz drugih Škodinih modelov razganja podobno kot najstnico, ki se je prvič zaljubila. Žal prodajno pot začenja kasneje, zato za testiranje ni bil na voljo. Smo pa z veseljem preizkusili klasiko, 2-litrskega dizla z močjo 150 konjev (110 kW), ki zadovolji še največje skeptike. Zmogljivosti je več kot dovolj, 5-litrska poraba pa zagotavlja magični doseg okoli tisočice. Rdeča barva karoserije, ki tako razbesni bika, se tej različici še kako poda, zato smo preizkušnjo končali s palcem, obrnjenim navzgor. Med barvami, ki ji pristojijo, je tudi modra.

Poslanstvo octavie je namreč tudi ekonomično zadovoljevanje potreb družin z enim ali dvema otrokoma, zato ne preseneča, da je dolžinska mera že zajetnih 4,7 metra, kar se pozna pri prostoru na zadnji klopi. Z zastavonošo znamke superbom se tam seveda ni mogoče primerjati, a besedica zadrega, ko je govor o centimetrih, odmerjenih za glavo in koleni potnika, ne bo del vašega besednjaka. Podobno kot tudi ne pritoževanje. Že osnovna oprema selection je namreč sopomenka udobja in tehnološke naprednosti, saj so njen del tudi prednji in zadnji parkirni senzorji ter parkirna kamera, aktivni tempomat s prepoznavanjem prometnih znakov (hitrost samodejno prilagaja omejitvam), sistem za ohranjanje voznega pasu in električno nastavljiva prednja sedeža, ki sta po želji ogrevana ali hlajena, za nameček pa premoreta tudi masažno funkcijo. Če pa doplačate še za usnjene dodatke, je v notranjosti izrazit vonj po prestižu. Zadovolj(e)ni? Piko na i celotnemu paketu zagotovo udari še cena 27.129 evrov za limuzino in 27.856 za karavana. Razlog, da octavie na slovenskih tleh še dolgo ne bodo vrgli s prestola.