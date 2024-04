Protestnike na newyorški univerzi Columbia, kjer so se demonstracije v podporo Palestincem začele, sta v petek obiskala demokratska zvezna kongresnika Alexandria Ocasio Cortez in Jamaal Bowman in jim izrazila podporo. »Vsakega vodjo, ki poziva k nasilju nad mirnimi protestniki, bi moralo biti globoko sram,« je po poročanju študentskega medija Bwog dejala Ocasio Cortez. To je bila kritika predsednika predstavniškega doma zveznega kongresa republikanca Mika Johnsona, ki je med obiskom univerze v sredo grozil z mobilizacijo nacionalne garde.

Newyorška kongresna delegacija je predlagala zakon za ustanovitev položaja »monitorja za antisemitizem« na newyorških izobraževalnih ustanovah, ki prejemajo zvezno finančno podporo.

Več kot 100 izraelskih študentov na Columbii je vodstvo univerze pred dnevi pozvalo, naj jim zagotovi zaščito, ker se na kampusu ne počutijo več varne in se bojijo za svoje življenje. Med protesti sicer ni bilo večjih neredov ali izpadov razen sredi tedna, ko je policija aretirala več študentov, ker niso hoteli odstraniti protestnega šotorskega naselja na kampusu. Vse aretirane so po kratkem zaslišanju pred sodiščem po nekaj urah izpustili. Zaradi aretacij pa so se protestu pridružili številni drugi študenti in postavili nove šotore.

Senat univerze Columbia je v petek sprejel resolucijo za oblikovanje posebne preiskovalne komisije postopanja vodstva med protesti, ker so med drugim ogrožali akademsko svobodo in svobodo izražanja s prošnjo za policijsko posredovanje. Dostop do kampusa, ki je bil do protestov odprt za vse, je sedaj dovoljen le zaposlenim in študentom, ki se morajo identificirati policistom.

V petek so šotorsko naselje postavili na univerzi Severne Karoline, kjer se je zbralo okrog 75 študentov. Na državni univerzi Arizone so v petek zaradi postavitve šotora aretirali tri študente, na ozemlju univerze Colorado so v četrtek aretirali 40 študentov iz istega razloga, iz Atlante in nekaterih drugih mest pa poročajo o nasilju policije nad protestniki.

Študenti zahtevajo prekinitev sodelovanja z Izraelom, dokler traja nasilje v Gazi, univerzo pa pozivajo, naj svoje naložbe umakne iz podjetij, ki pomagajo oboroževati Izrael.

Zgodovinar David Cortright z univerze Notre Dame je za Washington Post proteste primerjal z drugimi večjimi podobnimi študentskimi gibanji v zadnjih 60 letih, kot je bilo nasprotovanje apartheidu v Južni Afriki ali Wall Streetu (Okupiraj Wall Street).

Vodstva univerz upajo, da se bodo razmere umirile junija, ko bo konec predavanj. Analitiki pa opozarjajo, da bi se lahko študenti poleti preusmerili na nacionalni konvenciji republikanske in demokratske stranke pred novembrskimi predsedniškimi volitvami.

American police attacks on peaceful student protest demanding an end to misdeeds against Palestinians pic.twitter.com/xHphbvzp0g — S p r i n t e r F a c t o r y (@Sprinterfactory) April 25, 2024