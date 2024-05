Zdaj smo sklenili, da vstop iz osmega v deveto nadstropje zavarujemo z železnimi vrati.

Ključe teh vrat si je prisvojil upravnik, čeprav je celotna stavba last vseh etažnih lastnikov. Tudi čiščenje in vzdrževanje vsega v devetem nadstropju plačujemo vsi etažni lastniki.

Upravnik je pridobil več kot polovični delež podpisov etažnih lastnikov, da je zaklenil in odtujil tudi sobo za sestanke. Ključev od železnih vrat in sobe v devetem nadstropju upravnik ne izroči nikomur od etažnih lastnikov, razen stanujočim v osmem nadstropju, ker imajo tam svoje rože.

Etažni lastniki smo stoodstotni lastniki in solastniki. Ali imamo pravico vsi dobiti ključe do naše skupne lastnine, ali pa lahko upravnik preprečuje dostop?

Kakšna je naša pravica in kateri pravni akti sploh ščitijo in zaščitijo etažne lastnike proti upravniku?

Odgovor:

Za upravljanje skupnih delov se smiselno uporabljajo določila zakona, ki ureja solastnino, saj gre za solastnino etažnih lastnikov, razen če pogodba o medsebojnih razmerjih določa drugače.

Za posle v zvezi z rednim upravljanjem večstanovanjske stavbe je potrebno soglasje solastnikov, ki imajo več kot polovico solastniških deležev. Za take posle štejejo zlasti posli obratovanja in vzdrževanja večstanovanjske stavbe, določitev ter razrešitev upravnika in nadzornega odbora ter oddajanje skupnih delov v najem.

Pod obratovanje večstanovanjske stavbe sodijo tudi sklepanje in izvrševanje poslov, ki so potrebni za uporabo njenih skupnih delov. Za take posle se šteje zlasti (ne pa izključno) zagotavljanje dobav in storitev za skupne dele, čiščenje skupnih prostorov, hišniška opravila, deratizacija in podobno. Torej tudi zavarovanje skupnih delov z železnimi vrati, za kar potrebujete ključ. Če imate za zavarovanje skupnih delov z železnimi vrati soglasje solastnikov, ki imajo več kot polovico solastniških deležev, ste upravičeni tudi do ključa.

Še enkrat pa omenjam, da lahko pogodba o medsebojnih razmerjih – če jo seveda imate – ta razmerja ureja tudi drugače.