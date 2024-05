V enajstih urah od objave je zbral kar 667.000 ogledov.

Slovenska predstavnica Raiven s pesmijo Veronika, ki je zablestela na sinočnjem polfinalnem večeru in se malce nepričakovano uvrstila med finaliste, je do danes zjutraj zbrala preko 118.000 ogledov.

Na drugem mestu po številu ogledov je sicer kontroverzni nastop Irske, ki so jo zastopali Bambie Thug s pesmijo Doomsday Blue in sprožili burne odzive gledalcev, do zdaj pa so zbrali 608.000 ogledov.

Na tretjem mestu sta Ukrajinki Alyona Alyona & Jerry Heil, ki sta se predstavili s pesmijo Teresa & Maria, do zdaj pa sta zbrali 576.000 ogledov.

Hrvaški predstavnik Baby Lasagna je blestel tudi v živo: na noge je dvignil celotno dvorano v Malmöju, ki je z njim sodelovala od prvih do zadnjih taktov nastopa. Zato še toliko bolj velja velja za glavnega favorita za zmago na letošnjem izboru za pesem Evrovizije.