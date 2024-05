Odkrivanje novih krajev, sploh če pot vodi mimo prečudovitih naravnih in kulturnih spomenikov, je prava hrana za dušo. To še zlasti velja za Camino, slavno romarsko pot, ki vodi do enega največjih krščanskih središč, cerkve svetega Jakoba v kraju Santiago de Compostela v Španiji. Jakobovo pot najdete tudi na Hrvaškem, kjer tradicija Camina sega v 13. stoletje, danes pa se lahko tam podate na kar devet obnovljenih in dobro označenih romarskih poti.

Podobno kot druge države se tudi Hrvaška zadnja leta uvršča na zemljevid svetovnih romarskih poti in tako ob že obstoječih poteka tudi južnoistrska Jakobova pot. Ta je nastala kot skupni produkt grozda južna Istra, Medulinu in Marčani. Kot je poudarila direktorica Turistične skupnosti mesta Pulj Sanja Cinkopan Korotaj, večina romarjev na špansko-francoski poti ni vernikov, temveč iščejo duhovni izziv in željo zliti se z naravo. »To je bil izziv tudi za nas. Pot je tako kot po Evropi označena z živo rumeno stilizirano školjko Jakobovo pokrovačo na temno modri podlagi kot prepoznavnim atributom svetnika in je razdeljena na sedem romarskih poglavij, natančneje sedem etap,« je povedala in izpostavila, da je pot dolga 193 kilometrov in teritorialno poteka skozi dve mesti in štiri občine. Produkt Camino pot južne Istre je, kot so prepričani tamkajšnji turistični delavci, še en atribut za prihod in večdnevno bivanje v južni Istri pred glavno turistično sezono in po njej. »V teh nekaj dneh bodo romarji odkrili resnično doživetje zgodovinske, kulturne in predvsem sakralne dediščine, potopljene v impresivno naravno okolje in edinstvene urbane enote južne Istre,« je dodala Cinkopan-Korotajeva.

Vsak, ki se bo podal na Camino, prejme romarski potni list ali credencial del peregrino ter uradni dokument o opravljenem romanju, to je romarsko spričevalo ali compostelo, ki ga izda Hrvaška bratovščina svetega Jakoba. Znamk oziroma poverilnic bo 18 in bodo sestavljene iz značilnih motivov in barv za lokacijo, ob kateri bodo. Romarski potni list in potrdilo sta na voljo za prevzem v turističnih informacijskih centrih vseh turističnih skupnosti in na drugih objavljenih lokacijah na spletnem portalu, žigi pa so postavljeni ob Caminu.

Sobotnemu povabilu se je odzvalo nekaj manj kot 600 pohodnikov, ki so se ta dan zbrali na župnijskem trgu pred cerkvijo sv. Blaža v Vodnjanu. Pot jih je vodila mimo cerkve sv. Jakova, parka Kažun, cerkev sv. Mihael, sv. Spiridona in sv. Stjepana v Peroju ter naprej po promenadi ob morju vse do središča Fažane, kjer jih je čakala osvežitev in frtalja s klobasami. Kot nam je uspelo izvedeti, so za pohodnike uporabili kar 1200 jajc.

Na Hrvaškem trenutno devet delov poti: Camino Banovina vas vodi v skrivnostni del Hrvaške, med očarljiva zgodovinska mesta in vasi, obdana s čudovitimi gozdovi in rekami, ter je odličen uvod v Camino za začetnike z manj pohodniškimi izkušnjami. Camino Brač ponuja lepote otoške narave ter bogato sakralno in kulturno dediščino. Camino Gorski kotar vas popelje med prekrasne gozdove in naravne poti z neštetimi kulturnimi znamenitostmi. Camino Imota ponuja tri dni gostoljubja in pravega razvajanja s pogledom na spektakularno pokrajino, prekrasna jezera in edinstveno katedralo na prostem. Camino južna Istra je krožna pot, ki vas vodi tako ob obali kot tudi v notranjosti Istre, na poti pa lahko občudujete tudi slikoviti Kamenjak, puljsko areno in romantičen Rovinj. Camino Korčula je prava pot, če želite prisluhniti tišini sredi sredozemske otoške pokrajine z bogato kulturno in zgodovinsko dediščino. Camino Krk ponuja vikend ali kar cel teden odkrivanja osupljivih kotičkov ob poti po Krku ter bogato kulturno in zgodovinsko dediščino otoka. Camino Podravina je poseben, saj vas vodi med rečne ravnice, edinstveno umetniško dediščino in celo prave puščavske sipine, ki jim rečejo kar hrvaška Sahara. Camino Šibenik vas popelje ob čudoviti obali, med oljčnimi nasadi in vinogradi vse do izjemne katedrale sv. Jakoba, ki jo ščiti Unesco.