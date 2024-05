»Želimo si, da bi se vsak posameznik zavedal svojih ravnanj v cestnem prometu in upošteval prometne predpise. Vozite odgovorno, strpno in varno, le tako boste pripomogli z zmanjšanju števila prometnih nesreč, katerih posledice so lahko zelo hude. Za volan vedno sedite trezni,« so ob novici o vinjenem vozniku še enkrat poudarili policisti.

Vozniku so seveda prepovedali vožnjo in ga pridržali, podrobnosti neodgovornega dejanja pa bo pojasnjeval okrajnemu sodniku.