V nogometni ligi prvakov bo drevi ob 21. uri druga povratna tekma polfinala med Realom Madrid in Bayernom. Ker se je prva tekma na Bavarskem končala z remijem 2:2, so Madridčani v rahli prednosti zaradi stadiona Santiago Bernabeu, na katerem so gostje v preteklosti že nekajkrat občutili, kaj ob izjemni podpori gledalcev pomeni domače igrišče za zvezdniško zasedbo Reala.

Potem ko je Barcelona izgubila katalonski derbi z Girono, so navijači Reala v središču Madrida bučno proslavili 36. naslov španskega prvaka. Igralci niso imeli časa za veselje, saj so se pripravljali na današnjo tekmo, po njej pa se bodo odločili, kako bodo proslavili prestižni naslov domačega tekmovanja. Trener Carlo Ancelotti je temeljito analiziral prvo tekmo v Münchnu in priznal, da je bil Bayern po igri boljši, zato je remi zelo pozitiven izid za njegovo moštvo. »Real Madrid in Bayern sta zelo podobna kluba z dolgo tradicijo in zgodovino v evropskih tekmovanjih. Obenem imata obe ekipi zelo dobre prehode v napad, kakovostne in hitre igralce. V tem elementu sta najnevarnejši ekipi v Evropi, a tudi z dobrim ravnovesjem, s katerim je mogoče obvladovati tveganje. Možnost, da se uvrstimo v še en finale, je za nas velika motivacija,« je bil jasen trener Reala Carlo Ancelotti. Čeprav je v soboto proti Cadizu ob zmagi s 3:0 branil Courtois, bo v golu znova stal Ukrajinec Lunin, saj Belgijec še ni v vrhunski formi. V ekipo se na desno stran obrambe vrača Dani Carvajal, ki je moral izpustiti tekmo v Münchnu zaradi rumenih kartonov. »Imamo vso pravico, da sanjamo o nastopu v finalu v Londonu in petnajstem naslovu evropskega prvaka. Na vsakem koraku občutimo evforijo. Odigral sem že ogromno velikih tekem za Real, upam, da bo drevi še ena. Ni nas strah, saj vemo, kako se osvaja liga prvakov. Za uspeh ima veliko zaslug Ancelotti s svojim strokovnim štabom, saj so nas po lanski sezoni nekateri igralci zapustili, imeli smo tudi veliko težav s poškodbami, a smo bili vseeno dobri,« je izpostavil Dani Carvajal.

Bayern je pod manjšim pritiskom kot Real Madrid. Sezona je že imela sloves zavožene, saj je ostal brez nemškega naslova in izpadel v pokalu, zato so objavili, da bo trener Thomas Tuchel vodil ekipo le še do poletja. A kljub vsem pretresom Bayern od finalne tekme v Londonu loči le še 90 minut. »Real ima veliko obrazov. Nima težav z obrambo pred golom, obenem imajo sijajne igralce v napadu. Ta njihov sistem je že velikokrat deloval. Ni naključje, da so zadnja leta redno v polfinalu. Real je nevaren, a proti njemu je mogoče igrati in ga premagati. Seveda bomo morali doseči gol. Pričakujem izenačeno tekmo, na kateri bodo odločali milimetri. Morali bomo izkoriščati priigrane priložnosti,« napoveduje izkušeni napadalec Bayerna Thomas Müller, ki je v ligi prvakov odigral že 150 tekem.