Svet Sindikata poštnih delavcev je v napovedi stavke zapisal, da poslovodstvo ni izpolnilo niti najmanjših zahtev sindikata niti zavez, ki so bile dane pisno, s konkretiziranimi roki. »Tako naše zahteve glede sistemizacije, delovne uspešnosti, neustrezne politike zaposlovanja ostajajo neizpolnjene, naši sodelavci pa nas še vedno zapuščajo,« so opozorili v sporočilu.

Poslovodstvo je po navedbah sindikata, ki ima 1250 članov, prevzelo metode zavlačevanja, igranja igric z obema sindikatoma, sklepanja zavezništev, uslug, protiuslug, skrivanja za poslovnimi skrivnostmi in podobno. »Od tega delavci nimamo nič, upravičeno pa se lahko bojimo vzpona s.p.-jev in drugih prekarnih oblik dela,« so poudarili.

Kot so še zapisali v sindikatu, so na Pošti Slovenije ostali brez sveta delavcev, v katerega so zaposleni izvolili veliko večino svojih predstavnikov.

»Dva predstavnika Sindikata delavcev prometa in zvez Slovenije sta namreč vložila tožbo zoper volilno komisijo zaradi domnevnih nepravilnosti ob izvedbi volitev. Sodišče je odločilo, da volitve razveljavi,« so zapisali v Sindikatu poštnih delavcev in dodali, da upajo na čimprejšnji razpis novih volitev.

Predstavnik zaposlenih Saša Gržinić je obenem odstopil z mesta člana nadzornega sveta. »Odstopam zato, ker menim, da je prišel čas za ulico. Odstopam, ker je organ nadzora odpovedal,« je utemeljil potezo.

Kot je zapisal, ne more več sodelovati na sejah nadzornega sveta, kjer mu dajo jasno vedeti, da je nezaželena oseba. »Nadzorni svet je svojo nalogo nadzora uprave opravljal vse do menjave na vrhu Pošte Slovenije, od takrat pa se na sejah daje občutek, da bi najraje tej upravi samo še ploskali,« je zapisal.

Pobuda sveta delavcev, da nadzorni svet razmisli o nezaupnici upravi in se izjasni o prihodnosti Pošte Slovenije je, kot je dodal, ostala v elektronskem nabiralniku predsednice nadzornega sveta.

»Vse to v času, ko se s spremembo strategije upravljanja državnih naložb odpirajo vrata k privatizaciji Pošte Slovenije. Mimogrede, nadzorni svet tudi tega sploh ni obravnaval,« je še zapisal Gržinić. Delavci bodo, kot so izpostavili, »vstali v predvolilnem obdobju, ko bi morali nositi volilni reklamni material za tiste, ki razmišljajo o tem, da bi nas prodali«.

Konec lanskega leta je bilo v Pošti Slovenije zaposlenih okoli 5600 ljudi, v Skupini Pošta Slovenije pa 7800, je razvidno s spletne strani Pošte. Poleg Sindikata poštnih delavcev je v Pošti aktiven Sindikat delavcev prometa in zvez Slovenije.