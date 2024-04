Stopnjo nujnosti zelo hitro so v javnem zdravstvu skupaj z dvotedenskim rokom uvajali, da bi pred prepozno diagnozo zaščitila bolnike z rakom. Kasneje so bile tovrstne napotnice zelo pogoste, kar je bilo povezano tudi s premajhno dostopnostjo rednih pregledov in zdravljenj. Fotografija je simbolična. (Foto: Luka Cjuha)