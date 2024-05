Kanadčan je Binance ustanovil leta 2017 na Kitajskem, vendar je zaradi strogih ukrepov Pekinga proti kriptovalutam poslovanje preselil v tujino, med drugim v Singapur in na Kajmanske otoke. Lani se je borza znašla pod drobnogledom regulatorjev v več državah, ki so začeli preverjati zakonitost njenega poslovanja.

Ameriška Komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) je junija lani zoper družbo vložila kazensko ovadbo, v kateri ji je očitala več kot deset kaznivih dejanj. Med drugim naj bi Američanom dovolila trgovanje, četudi v ZDA ni bila registrirana kot borza vrednostnih papirjev, poleg tega naj bi zlorabila sredstva komitentov in lažno povečevala obseg trgovanja platforme.

Kot so regulatorji zapisali v ovadbi, sta Zhao in Binance »sodelovala v obsežni mreži zavajanja in navzkrižju interesov, pri pomanjkljivem informiranju in pri preračunljivem izogibanju spoštovanju zakonodaje«. Ker nista preprečila transakcij terorističnih in drugih skrajnih skupin, sta kršila tudi ameriško zakonodajo za preprečevanje pranja denarja.

Zhao je po vložitvi ovadbe priznal kršitve in odstopil s položaja prvega moža družbe, ta pa je pristala na plačilo 4,3 milijarde dolarjev v obliki glob in odškodnin.

Po navedbah AFP gre za najbolj odmeven sodni primer na področju kriptovalut po obsodbi ustanovitelja kripto borze FTX Sama Bankmana-Frieda, ki je bil marca v ZDA obsojen na 25-letno zaporno kazen zaradi finančnih goljufij v višini okrog deset milijard dolarjev.