V torek je deževalo več ur, padavine so ponehale okoli polnoči. Državna meteorološka služba je izdala rdeči alarm za območje Kasima, prestolnice Rijad, Medine in več drugih krajev. Posvarili so pred obilnimi padavinami, močnim vetrom, točo in slabo vidljivostjo.

Pouk so danes med drugim preselili na splet v šolah v Vzhodni provinci in Rijadu.

Na posnetkih je videti poplavljene avtomobile in ceste, med drugim je poplavilo tudi ceste v Rijadu, od koder pa ne poročajo o večjih težavah v prometu.

Severe Rains & flood continues in the city of #Medina. A scene from Prophets ﷺ mosque.#SaudiArabia 🇸🇦 pic.twitter.com/FpzCrxZsoB — Mister J. - مسٹر جے (@Angryman_J) April 30, 2024

Nevihte in poplave v Savdski Arabiji pozimi so možne. Težave imajo predvsem v večjih mestih, kjer nimajo urejenega odvodnjavanja. Nazadnje je obilno deževje prizadelo območje sredi aprila, ko je umrlo 21 ljudi v Omanu in štirje v Združenih arabskih emiratih.