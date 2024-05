Kampanja za varen in dostopen splav v prvem tednu zbrala 100.000 podpisov

Inštitut 8. marec je v enem tednu zbral 100.000 podpisov v okviru evropske pobude Moj glas, moja izbira (My Voice, My Choice) za varno in dostopno umetno prekinitev nosečnosti v Evropi, so danes sporočili iz inštituta.