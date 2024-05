Po navedbah policije je pešec hodil po lokalni cesti po desni strani cestišča, nenadoma je stopil proti sredini cestišča v trenutku, ko se je v isti smeri pripeljal voznik traktorja in pešca povozil. Poškodovanega so odpeljali v Univerzitetni klinični center Maribor, kjer so ugotovili, da je hudo poškodovan in v življenjski nevarnosti. Danes dopoldne pa so policijo obvestili, da je umrl.