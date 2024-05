Protest ob prazniku dela v organizaciji Sindikata Mladi plus, društva Iskra, sindikata Zasuk in Centra za družbeno raziskovanje - Cedra se je pričel ob 16. uri.

Kot poudarjajo organizatorji, protestirajo zato, ker »dobički podjetij vsako leto podirajo rekorde in delodajalci nenehno iščejo nove načine za ustvarjanje še več dobička: s premajhnim številom zaposlenih na izmeno je dela za ostale zaposlene več, zato je stopnja izkoriščanja večja. S tem, ko so negotove oblike dela 'cenejše' in manj varne za delavce, delodajalci prihranijo denar, ki bi ga morali nameniti za osnovno socialno varnost delavcev. Z delom ob praznikih in nedeljah, z delom v izmenah, ki kršijo našo pravico do počitka, nas vse bolj izkoriščajo, nam jemljejo več časa. Ko plače stagnirajo, cene naraščajo, delovni čas pa se povečuje, se poglablja revščina in ogroža naše osnovno preživetje«.

Opozarjajo tudi na krčenje že pridobljenih delavskih in socialnih pravic in razrast prekarnosti ter sočasni razkroj in privatizacijo javnih storitev, kot so javni vrtci, šole, javno zdravstvo, neprofitna stanovanja. »Javna sredstva namesto v skupno dobro mečejo za subvencioniranje gospodarstva in v žrelo vojne industrije,« so zapisali v vabilu na protest.