Newey se je Red Bullu pridružil leta 2006. Z njegovim prihodom se je za moštvo začela strma krivulja navzgor, saj je bilo šestkrat najboljše med konstruktorji in osvojilo sedem naslovov svetovnega prvaka med posamezniki. Britanec naj bi sicer ekipo zapustil v začetku leta 2025. V svoji karieri je poleg Red Bulla sodeloval še z Williamsom in McLarnom. Za njegove usluge pa naj bi trenutno bili najbolj zagreti pri Ferrariju. Razlog za njegov odhod naj bi bilo neprimerno obnašanje vodje Christiana Hornerja, ki je bil obtožen spolnega nadlegovanja ene izmed sodelavk, a ga je podjetje po interni preiskavi spoznalo za nedolžnega. Oblikovanje hitrih avtomobilov naj bi sicer bila Neweyjeva otroška želja. »Že ko sem bil otrok, sem si želel početi to, kar počnem zdaj. Želel sem biti inženir v formuli ena in vesel sem, da je to postala realnost,« je dejal. Veličine odhajajočega oblikovalca se zaveda tudi Horner. »Skoraj vsi veliki uspehi, ki smo jih dosegli v minulih dvajsetih letih so posledica njegovega dela na tehničnem področju,« je dejal vodja ekipe. Dodal je, da sta njegova vizija in briljantnost moštvu prinesla 13 naslovov. V isti sapi je zatrdil, da je njegova tehnična genialnost Red Bull Racing pripeljala do razsežnosti, kakršno si je težko zamišljal tudi njegov ustanovitelj Dietrich Mateschitz. To se je odrazilo tudi v lanski sezoni, ko je Max Verstappen zmagal na kar 19 od 22 dirkah, medtem ko je moštvo med konstruktorji dobilo vse razen ene dirke.