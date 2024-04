Na Poljskem aretirali osumljenca za pomoč pri načrtovanju napada na Zelenskega

Na Poljskem so v sredo aretirali moškega, osumljenega stikov z ruskimi obveščevalnimi službami in pomoči pri pripravi napada na ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, sta po poročanju tujih tiskovnih agencij danes sporočili poljsko in ukrajinsko tožilstvo.