Promet je oviran na vipavski hitri cesti v razcepu Nanos iz smeri Kopra proti Novi Gorici.

Proti Primorski so zastoji od Ljubljana center proti Brezovici (zamuda od 30 do 40 minut), iz smeri Brda proti Brezovici (zamuda od 20 do 30 minut) in pred počivališčem Ravbarkomanda proti Kopru.

Zastoji so tudi na cestah Ljubljana-Brezovica, Koper-Šmarje-Dragonja, Šmarje-Koper in Izola-Strunjan.

Zaradi praznikov bo danes in v četrtek med 8. in 22. uro veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega sedem ton in pol.

V noči na sredo in v noči na nedeljo, med 21. in 5. uro, bo v Ljubljani zaradi gradnje viadukta za ves promet, tudi za pešce in kolesarje, zaprta Dunajska cesta na odseku med Vilharjevo cesto in Trgom OF.

Zaradi dobrodelne tekaške prireditve Wings for life world run 2024 bo v nedeljo, 5. maja, med 6. in 14. uro za ves promet zaprta Slovenska cesta med Šubičevo ulico in Erjavčevo cesto.

Zaradi obnove vročevoda bo od ponedeljka, 6. maja, do predvidoma ponedeljka, 20. maja, popolna zapora Pokopališke ulice med Tovarniško ulico in Kavčičevo ulico. Zapora bo potekala fazno.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si