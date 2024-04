Vse od takrat, ko je hrvaško ustavno sodišče predsedniku Zoranu Milanoviću prepovedalo kandidirati na teh volitvah, se prah okoli njegove vloge na volitvah ne poleže. Ventilator je nazadnje včeraj ponovno zavrtel podpredsednik vlade in minister za promet in pomorstvo Oleg Butković z objavo na svojem profilu facebook: »Dobro jutro, Zoran. Slišim, da boš jutri odstopil!! Panika, ha?« piše v bizarni objavi.

»Tvoja kampanja je v razsulu, krčmar (kot me posmehljivo kličeš) te je razkrinkal kot lažnivca in zdaj iščeš šok terapijo za preobrat. (...) Ne more biti tvoj edini program: vse vas bom aretiral, vse vam bom vzel, tudi mojo kravico Milovo. (...) Bodi frajer, stisni roko zmagovalcu in počakaj na konec mandata.«

Milanović mu je vrnil v svojem slogu takoj po končani podelitvi odlikovanj udeležencem domovinske vojne danes zjutraj. »Ali naj verjamemo lažnivcu, ki se posvetuje s kravo?,« je bil komentar predsednika republike in vrhovnega poveljnika oboroženih sil. Na novinarsko vprašanje glede odstopa je odvrnil, da bi bilo to kriminalno dejanje. Pri Butkovićevi kravi je pozornost preusmeril na obtožbe o domnevnem oškodovanju hrvaškega naftnega velikana Ine, v katerem naj bi sodelovala HDZ: »Zgrožen sem nad tem, o čemer govorimo. Človeka so ujeli pri kaznivem dejanju, mi pa iz tega delamo šov. Ni smešno, to je kaznivo. Vprašajte kravo.«

Krava Milova je središče nekaj dni starega spora, ki ga je Milanović zakuhal z grožnjo Butkoviću, da ga bo zaprl in mu odvzel vse premoženje. Butković ga je takrat prosil, naj mu pusti vsaj kravo. Milanovićevo aktivnost med predvolilno kampanjo – ta je zdaj na seznamu za potencialnega mandatarja – pa je označil za sramoto.