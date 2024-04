V nogometni ligi prvakov sta na sporedu prvi tekmi polfinala. V današnjem dvoboju Bayerna in Reala Madrid je v vlogi rahlega favorita španski velikan, a Bavarci se zavedajo, da je liga prvakov njihova zadnja priložnost sezone, potem ko ne bodo ubranili nemškega naslova in so izpadli v pokalu. V dvoboju Borussia Dortmund – PSG so v vlogi favorita Parižani.

​Carlo Ancelotti neporažen na tekmah z Bayernom

Tekma Bayerna in Reala Madrid bo klasičen evropski nogometni derbi, saj sta kluba med seboj odigrala že 26 dvobojev: 11 zmag Bayerna, 3 remiji in 12 zmag Reala, a v zadnjem času so uspešnejši Madridčani s sedmimi zmagami in enim remijem. Bayern, ki je po velikih težavah izločil Lazio (0:1 v Rimu, 3:0 v Münchnu) in Arsenal (2:2 v Londonu, 1:0 v Münchnu), optimizem gradi na seriji štirih zmag zapored. Potem ko je zapravil naslov nemškega prvaka, je v zadnjem času dvignil formo, izidi naslednjih tekem pa bodo pokazali, kakšno zapuščino bo pustil trener Thomas Tuchel, ki bo odšel po koncu sezone. Medtem ko Bayern išče novega trenerja, je liga prvakov zadnja priložnost, da osvoji lovoriko, sicer se mu zgodilo prvič po letu 2012, da bo sezono končal brez pokala v vitrinah. »Tekmi z Realom sta kot finale, zato bo moj pristop kot priprava na finale. Lahko se zgodi marsikaj. Dali bomo vse od sebe, da zmagamo na prvi tekmi. Potrebovali bomo vrhunsko vzdušje in maksimalno podporo s tribun, da bomo prebrodili faze tekme, ko bomo trpeli. Pomoč gledalcev nam lahko da majhno prednost, a vsak igralec Reala je vajen igranja pod pritiskom. Igrali bomo proti mitskemu klubu, a se bomo pripravili, kako se z njim soočiti,« pravi trener Bayerna Thomas Tuchel.

Real je ostal zvest tradiciji, da v izločilnih bojih napreduje po dramah. V osmini finala je izločil Leipzig (srečna zmaga 1:0 v Nemčiji, remi 1:1 v Madridu) in v četrtfinalu branilca naslova Manchester City po enajstmetrovkah (3:3 v Madridu, 1:1 po podaljšku v Manchestru). Madridčani so v sijajni formi, tekmo španskega prvenstva v gosteh pri Real Sociedadu pa so odigrali z rezervno zasedbo, ki je zmagala z 1:0, potem ko je tudi trpela na igrišču. Trener Carlo Ancelotti dobro pozna Bayern, saj je bil trener bavarskega velikana med poletjem 2016 in septembrom 2017, ko je osvojil bundesligo, nato pa doživel upor petih veteranov v slačilnici, a o klubu nikoli ni govoril slabo. »Za tekmo proti Bayernu imamo različne opcije. Nabor igralcev je razširil Militao, ki se vrača po poškodbi. Zaradi kartona bo manjkal Carvajal. Vsekakor nas čaka zahtevna tekma,« pravi Carlo Ancelotti, ki je v vlogi trenerja Milana in Reala nepremagan na tekmah z Bayrnom (6 zmag, 2 remija). Največ oči bo uprtih v zvezdnika angleške reprezentance Harryja Kanea (Bayern) in Juda Bellinghama (Real Madrid), ki bosta na nasprotnih straneh. Zanimivo bo videti, kako bo branilec Reala Antonio Rudiger ustavljal Kanea, potem ko je ukrotil Erlinga Haalanda (Manchester City).

​PSG ni proslavljal 12. naslova francoskega prvaka

​Borussia Dortmund in PSG sta se srečala že v skupinskem delu, v katerem so Parižani na prvi tekmi doma zmagali z 2:0, na povratni pa je bil izid 1:1 in Nemci upajo, da bo tretja tekma srečna za njih. Potem ko je Borussia Dortmund v četrtfinalu izločila Atletico Madrid (1:2 v Madridu, 4:2 v Dortmundu), je zapadla v manjšo krizo, saj je doma remizirala z novim nemškim prvakom Bayerjem Leverkusen (gostje so izid na 1:1 izenačili v 97. minuti) in izgubila v Leipzigu (1:4, en gol za gostitelje je dosegel Slovenec Benjamin Šeško), ki je tekmec, s katerim se bori za četrto mesto v bundesligi, ki še vodi v ligo prvakov za naslednjo sezono. »Nismo neumni, dobro vemo, kaj nas čaka v sredo na našem stadionu in kakšno čudovito priložnost imamo. Proti PSG nas čaka prav to, kar smo doživeli v Leipzigu, ko je tekmec prevladoval in kontroliral sredino igrišča. Menim, da Parižani niso nič hitrejši in počasnejši od tistih fantov, proti katerim smo igrali v Leipzigu. To je dodaten razlog, da se zavedamo, kakšen vložek je v igri. Vso tekmo bomo morali igrati tako, kot smo prvih 20 minut, ko smo tudi povedli,« je povedal trener Borussie Dortmund Edin Terzić, ki ima korenine na Hrvaškem.

Čeprav je PSG le remiziral 3:3 s Le Havrom slovenskega trenerja Luke Elsnerja, je vseeno 12. postal francoski prvak, saj je Monaco dan kasneje izgubil z Lyonom. Proslavljanja naslova ni bilo, saj je njihovo osvajanje že rutina in je vse podrejeno uspehu v ligi prvakov, v kateri so v finalu igrali le leta 2020, ko so izgubili z Bayernom.

*** 33. bo Real Madrid zaigral v polfinalu lige prvakov. Drugi po uspešnosti je Bayern z 21 nastopi. 86 golov in podaj so v letošnji sezoni v vseh tekmovanjih skupaj za Real Madrid zbrali Jude Bellingham, Vinicius Junior in Rodrygo.