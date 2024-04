Prometni zastoji na primorski avtocesti, ki smo jih doživeli konec minulega tedna, so zgovorno pričali, da se slovenskim obalnim hotelirjem obetajo dobro obiskani prazniki. Kot so sporočili pri Slovenski turistični organizaciji (STO), tudi drugod po Sloveniji pričakujejo visoko zasedenost tako med prvomajskimi prazniki kot tudi v poletni turistični sezoni. Dobre rezultate so dosegli že v prvem tromesečju.

Ljubljana 80-odstotno zasedena

Po podatkih Turizma Ljubljana v času prvomajskih praznikov v Ljubljani pričakujejo okoli 80-odsotno stopnjo zasedenosti nastanitvenih zmogljivosti, v poletnih mesecih pa od 85- do 90-odstotno. Največ gostov pričakujejo iz Italije, Nemčije, Združenih držav Amerike, Francije, Hrvaške in Združenega kraljestva. Februarja in marca, ko je v našem glavnem mestu nižja zasedenost nastanitvenih objektov, goste privabljajo z bogatim kulturnim dogajanjem v sklopu LUV festa, festivala ljubezni, umetnosti in vandranja. Ta pod krovno temo ljubezni povezuje kulturno dogajanje v Ljubljani, prinaša številna tematska vodstva po mestu in razstavah ter doživetja in ustvarjalne delavnice za vse generacije.

Bled in Bohinj za aktivni oddih

Po podatkih Turizma Bled bo med prvomajskimi prazniki tudi na Bledu zasedenih 80 odstotkov hotelskih zmogljivosti. Zasedenost kampa in nastanitvenih obratov bo odvisna od vremenskih razmer, ki imajo znaten vpliv na aktivno počitnikovanje. Spomladi največ nočitev ustvarijo gostje iz sosednjih držav, Nemčije, Italije in Hrvaške, sledijo jim Velika Britanija in Združene države Amerike. V poletnih mesecih je največ gostov iz Velike Britanije, Nemčije, Francije, Nizozemske, Združenih držav Amerike, Madžarske, Poljske, Češke, Avstrije, povečuje se število avstralskih gostov. Malo manj bodo po podatkih Turizem Bohinj med prvomajskimi prazniki zasedeni hoteli v Bohinju, med 60 in 80 odstotki, zasebne nastanitve pa še nekoliko slabše. Poleg domačih gostov, ki jih je manj kot tujih, prevladujejo Poljaki, Madžari, Nemci, Hrvati, Francozi in Avstrijci. Napovedi za poletje so približno na lanski ravni, v juniju med 60 in 80 odstotki, julij in avgust pa sta že zdaj zelo zasedena.

Dobro zasedeni hoteli na Obali

Po podatkih Turističnega združenja Portorož v času prvomajskih praznikov pričakujejo na destinaciji Portorož & Piran podoben turistični obisk kot lani, to je okoli 80-odstotno zasedenost. Poleg domačih, ki jih bo največ, računajo predvsem na goste iz Avstrije, Nemčije, Italije in Srbije. Letošnja novost bo Sejem vrtnica, vrt in prosti čas, ki bo 1. in 2. maja ponovno oživel hortikulturno tradicijo v Portorožu. Dobri so tudi turistični rezultati prvih treh mesecev letošnjega leta, ko so našteli 15 odstotkov več nočitev kot lani. Dobrega tedna se nadejajo tudi izolski hotelirji, ki imajo do 70-odstotno zasedenost.