V zadnjih sedmih sezonah so ljubljanski hokejisti vsakič naredili korak naprej. Tudi v predlanski, čeprav so bili daleč od uvrstitve v končnico lige ICEHL, zato pa so bili toliko bolj uspešni na organizacijskem področju. S prihodom Alexandra Lefebvreja, ki vodi največje kanadsko podjetje za proizvodnjo gradbenih materialov s sedežem v Montrealu, se v prihodnjih štirih obetajo tudi večja finančna sredstva.

»S partnerstvom z vodilnim slovenskim hokejskim klubom dajemo zagon nadaljnjemu razvoju tega športa v Ljubljani in Sloveniji, domovini staršev moje soproge. Na ta način želimo pomagati lokalni skupnosti in družbi, pa čeprav morda ne živimo v isti državi. Vsekakor si želimo zgodbo hokeja v Ljubljani še nadgraditi, še okrepiti konkurenčnost profesionalne ekipe, hkrati pa krepiti vzgojo mladih hokejistov, talentov v tem športu. Imamo motivacijo in voljo,« je svoje načrte razkril 43-letni kanadski poslovnež, ki je eden od dveh podpredsednikov hokejskega kluba Olimpija Ljubljana, kot se po novem uradno imenuje in ima novo celostno podobo

Kolikšna so finančna sredstva, ki jih bo Lefebvre vložil v trenutno najboljši slovenski hokejski klub, je poslovna skrivnost. Neuradno naj bi šlo za okoli milijon evrov na sezono, celotni proračun, s katerim bodo Ljubljančani šli v novo sezono, pa bo okoli 2,5 milijona evrov. Večji proračun je vodstvu kluba že omogočil, da je v svoje vrste zvabil kapetana slovenske reprezentance Roberta Saboliča, Blaža Tomaževiča, ki se po dveh letih tako vrača v Tivoli, in mladega jeseniškega branilca Rožleta Bohinca – vsi trije so na SP v Bolzanu – ter še enega nadarjenega Jeseničana, napadalca Lovra Kumanovića. To pa niso edine okrepitve, saj prihajata še Kanadčana, 31-letni Alexandre Lavoie, ki je v minuli sezoni igral za Grenoble in bil najboljši strelec francoske lige, ter dve leti starejši Kale Kerbashian, ki je zadnji dve leti igral na Slovaškem za Spišsko Novo Ves in z njo izgubil v finalu končnice.

»Pogovori so potekali od septembra lani in izjemno vesel sem, da smo v Alexandru Lefebvreju našli strateškega partnerja, ki v klub vstopa z željo po nadaljnji rasti kluba in razvoju mladih igralcev. Verjamem, da bomo uresničili štiriletni načrt, ki smo si ga zadali. Naš projekt so podprli vsi naši dosedanji sponzorji. Z novim partnerjem smo klubu zagotovili možnost primerne in vzdržne rasti v prihodnjih sezonah,« je z novim strateškim partnerjem zadovoljen predsednik kluba Miha Butara, ki je poudaril, da bodo cilji dolgoročni in še naprej usmerjeni v razvoj mladih igralcev. »Z vsemi, s katerimi smo podpisali, smo naredili kar velik korak v primerjavi s tem, kar smo imeli doslej. Bomo pa naredili še kakšno presenečenje in temu primerni bodo naši cilji. V ligi ICEHL želimo postopoma napredovati od neposredne uvrstitve v končnico, do polfinala, finala in vse do naslova prvaka v tem tekmovanju,« je predsednik ljubljanskih hokejistov razkril visoko postavljene cilje hokejistov Olimpije v prihodnjih štirih letih.

Ob za zdaj šestih okrepitvah bodo zeleno-beli dres v novi sezoni zagotovo nosili še dozdajšnji kapetan Žiga Pavlin, vratarja Lukaš Horak in Luka Kolin, branilci Jan Ćosić, Aljoša Crnović, Tian Hebar in Bine Mašič ter napadalci Miha Beričič, Maris Bičevskis, Rok Kapel, Marcel Mahkovec, Žiga Mehle, Žiga Pance, Nik Simšič, Jaka Sodja, Miha Zajc in Luka Vodlan. Trener ekipe ostaja Finec Antti Karhula, njegov pomočnik pa bo dolgoletni slovenski reprezentant in nekdanji kapetan Olimpije Andrej Tavželj.