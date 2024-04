V želji, da bi jih pritegnili, nekateri ponujajo celo letovanja za otroke zaposlenih, avtomobile in stanovanja, možnost odklopa od službe ter možnost, da zaposleni s seboj v službo pripeljejo svoje hišne ljubljenčke.

Ob prazniku dela bolj ali manj govorimo o poteptanih pravicah delavcev in sindikalnih bojih. Tokrat smo pogledali na stran delodajalcev, ki vse težje najdejo delavce. »Nedvomno se je trg dela znašel v zanimivem obdobju, ki ga odlikujeta nizka brezposelnost in veliko povpraševanje po novih kadrih,« pravi Nika Rakonjac, vodja strateškega marketinga v družbi Styria digital marketplaces, ki upravlja največji slovenski zaposlitveni portal MojeDelo.com. Pojasnjuje, da imajo trenutno objavljenih skoraj 4300 prostih delovnih mest, delodajalci pa da v vse težji tekmi za kadre tem ponujajo boljše pogoje dela, kot so možnost fleksibilnega delovnega časa, dela od doma, napredovanja, izobraževanja, večja skrb za zdravje, sistem družini prijaznega podjetja ... »Podjetja celo dovolijo, da zaposleni na delovno mesto pripeljejo svojega ljubljenčka, v podjetjih so na voljo namizni nogomet, sobno kolo, masažni stoli …« izpostavi nekaj načinov iskanja delavcev.

V Arrivi, ki kandidatom ponuja v uvodu omenjenih 1900 evrov neto plačila, bi takoj zaposlili 200 šoferjev avtobusov. Z novo koncesijo, ki so jo podpisali z državo, se bosta bistveno povečali dostopnost in frekventnost javnega potniškega prometa, s tem pa seveda tudi potrebe po voznikih. S konkurenčno plačo in ostalimi ugodnostmi, ki jih ponujajo, so očitno zanimivi za iskalce zaposlitve. »Povpraševanja za delo je veliko, kar nas veseli. Še posebej pa nas veseli, da v iskanju novih sodelavcev po svojih najboljših močeh sodelujejo tudi naši zaposleni, ki priporočajo dobre voznike avtobusov in širijo dobro besedo o podjetju,« poudarjajo, da so pri kadrovanju še vedno zelo pomembni tudi dober glas, ki se širi od ust do ust, in osebna priporočila.

V Zdravstvenem domu Tolmin bi trenutno brez težav in z velikim veseljem takoj zaposlili dva družinska in štiri urgentne zdravnike. Skrbijo za razgiban teren od Tolmina do Bovca z okrog 18.000 prebivalci, ki se jim med poletno sezono mesečno pridruži še okrog 100.000 turistov. V času zdravniške stavke so morali zaradi pomanjkanja kadra zapreti večino družinskih ambulant, redno je delovala samo urgentna služba. Kadre iščejo na vse načine, zagotovili so jim celo stanovanje, dogovarjajo se, da bi jim zagotovili tudi osebni avtomobil. »Z vsemi tremi občinami ustanoviteljicami iščemo nove načine, kako v Posočje privabiti dodaten medicinski kader. V občini Tolmin tako že imamo na voljo dve stanovanji, prav s tem namenom se trenutno urejajo stanovanja tudi v Bovcu. Občina Kobarid preverja možnosti za nudenje zazidljivih zemljišč. Službeni avtomobili še niso na voljo, vendar se o tem skupaj z občinami razmišlja,« pripoveduje direktor zdravstvenega doma Primož Uršič. Ugotavlja pa, da ob današnjem splošnem pomanjkanju zdravnikov tudi nudenje bonitet ne prinaša dovolj dobrega rezultata, saj je drugih možnosti tudi za manj obremenilna mesta in urnike v zdravstvu dovolj. »Zato bi morala tudi država konkretno pristopiti k sistemskim rešitvam za tovrstne skrajno periferne predele, ki imajo bistveno drugačne izzive pri dostopnosti do bolnišnic in ostalih možnosti oskrbe izven lastnega zdravstvenega doma,« je prepričan.

