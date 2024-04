»Kraljeva vrnitev«, »Kralj je spet v sedlu«, »V kraljevski formi« so nekateri od naslovov s prvih strani otoških časopisov, s katerimi so pospremili prvo uradno sporočilo Buckinghamske palače o zdravstvenem stanju Karla III. po obvestilu z začetka februarja, da ima »neko obliko raka«. Palača je sporočila, da so kraljevi zdravniki zadovoljni z napredovanjem zdravljenja, tako da se lahko kralj, ki med redno tedensko terapijo ni povsem opustil dela na domu, postopoma vrne k javnemu delovanju. To bo prvič storil danes, ko bo skupaj s kraljico Camillo simbolično obiskal Center za zdravljenje raka v Londonu. Napovedali pa so tudi, da konec junija na državniški obisk prihajata japonski cesar Naruhito in cesarica Masako. To bo prvo srečanje monarhov dveh držav po letu 1998, ko je pokojna kraljica Elizabeta II. v Londonu gostila tedanjega cesarja, zdaj devetdesetletnega Akihita, ki je abdiciral leta 2019. Na prestolu ga je nasledil 64-letni Naruhito. Takšni obiski najvišje ravni vključujejo banket v Buckinghamski palači in sprevod kočij, program pa utegnejo prilagoditi kraljevemu počutju.

Kaj pravi fotografija

V palači namreč sami poudarjajo, da bodo kraljeve javne nastope »po potrebi prilagajali, da bi se izognili tveganjem pri nadaljnjem okrevanju njegovega visočanstva«. In dodajajo, da je še prezgodaj za ocene o tem, kako dolgo bo trajalo zdravljenje. Vendar napoved javnih nastopov vsebuje previdni optimizem. Sporočilo o njegovi vrnitvi v javno življenje so pospremili s fotografijo nasmejanega kraljevega para na vrtu Buckinghamske palače, ki je bila posneta ta mesec.

Kralja je zadnje mesece v javnosti najbolj zastopala Camilla, večkrat kot drugi, vključno s prestolonaslednikom Williamom, čigar družina prav tako preživlja zdravstveno dramo zaradi raka princese Kate. Eden od vodilnih dvornih poznavalcev, zgodovinar in pisatelj Anthony Seldon, pravi, da je zanimivo, da je zadnja objavljena fotografija tako zelo osredotočena na Camillo. »Namerno ali nenamerno fotografija ustvarja vtis, da je ona skala njunega zakona in monarhije. Po njegovi vrnitvi bomo videli, ali se bo kralj še bolj zanašal nanjo v prihodnje,« je dejal.

Kritika zaradi odlikovanj

Medtem po objavi čustvenega videa s priznanjem, da ima raka, ni še nobenega sporočila o tem, kako poteka zdravljenje princese Kate. Objavili pa so fotografijo njenega najmlajšega otroka, princa Louisa, ki naj bi jo posnela ob njegovem nedavnem šestem rojstnem dnevu. Britanska kraljeva družina je imela sicer zelo slab začetek leta tudi zaradi ponesrečenega obveščanja javnosti. Vrhunec je bil poskus skrivanja bolezni princese Kate, ki je nase prevzela krivdo za objavo predelane fotografije Kate z otroki. Odmeva tudi trditev ene od vodilnih dvornih poznavalk Jannie Bond, da sta kralj Karel III. in princesa Kate zelo navezana drug na drugega in da naj bi ju bolezen še bolj povezala. Imela naj bi kosilo v dvoje, brez drugih članov kraljeve družine, na gradu Windsor. Kralj, ki naj bi bil zelo čustven, naj bi si želel preživeti nekaj časa samo z njo.

Kralj medtem ni požel veliko hvale, ker je na svoj vsakoletni seznam oseb za odlikovanja, ki so nagrada za izjemnost in herojsko delo, uvrstil vrsto članov svoje, kraljeve družine in jim podelil najvišja, res zelo zastarela smešno zveneča odlikovanja. Camilla je tako postala »velika mojstrica britanskega imperija« (drugo najvišje odlikovanje, ki so ga prvič podelili leta 1724), Kate »častna spremljevalka« (odlikovanje, ki izvira iz leta 1917, se podeljuje za izjemne dosežke v svetu umetnosti, medicine in znanosti), William pa »veliki mojster reda Bath«. Gre za viteško odlikovanje, ki izvira iz leta 1725. In tako naprej. Kritiki pravijo, da je absurdno, da ta odlikovanja sploh še obstajajo, še bolj pa to, da jih kraljeva družina, ki naj bi se posodabljala, podeljuje sama sebi.