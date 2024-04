Na cesti proti naravnemu rezervatu Cape Point, na obrobju južnoafriškega mesta Cape Town, se morajo ljudje vsak dan spoprijeti z vse bolj agresivnimi tolpami. Krivci za vse večje število kraj so zloglasni pavijani, znani tako po občasnih vlomih v vozila kot tudi izredno smrdečem zadahu. V samem mestu so se roparske čete primatov v iskanju lahkega obroka naučile prevračati zabojnike in celo vdirati v domove. Zaradi odličnih življenjskih pogojev so mrhovinarji postali tako plodni, da so oblasti uvedle 24-urno dežurno telefonsko linijo, na katero lahko prebivalci prijavijo vse prekrške opic. Seveda pa pavijani niso edine divje živali, ki jih je pritegnilo širjenje človeštva po mestih.

Lisice

Vsako noč, ko se mrak spusti nad mesta po vsej Evropi, se iz svojih skrivališč prikradejo rdeče lisice in začnejo svoj pohod po ulicah. Njihova predrznost je tako velika, da se neopazno pomešajo med človeške sprehajalce. Občasno je mogoče opaziti puhast rep, ki štrli iz koša za smeti. Danes lisice uspevajo v mestnih območjih, samo v Londonu jih je na kvadratnem kilometru živi 18. Najdemo jih tudi v mestih v ZDA, zlasti v severnem in vzhodnem delu države.

Kojoti

Kojoti so v zadnjih desetletjih postali vseprisotni v mestih ZDA. Psi so oportunistični mrhovinarji; pojedli bodo vse, kar je na voljo, vključno z mišmi, zajci, žabami, kuščarji in živilskimi odpadki, ki jih izbrskajo iz smetnjakov. Študija iz leta 2022, ki je analizirala prehrano kojotov v New Yorku, je pokazala, da se prehranjujejo z velikimi sesalci, kot so jeleni in rakuni, pa tudi s človeško hrano, kot so piščanec, svinjina in govedina. Ker so zelo prilagodljivi, so zelo spretni za življenje v mestu. Toda znanstveniki opozarjajo, da lahko njihovo uživanje nezdrave hrane predstavlja tveganje tudi za ljudi, saj urbani kojoti običajno prenašajo več parazitov in imajo bolj nezdrave mikrobiome. Vse to pa je lahko povezano tudi z bolj agresivnim vedenjem.

Morski galebi

Marsikaterega sprehajalca v obmorskem mestu je iztiril mimoidoči galeb, ki je predrzno grabil po hrani. V obalnih mestih se lahko zdi, kot da so te ptice neusmiljeni oportunisti, ki vdirajo v mesta, da bi ukradli bogate nabirke piknikov, žarov in celo trdno oprijetih prigrizkov ulične hrane. A smo pravzaprav mi tisti, ki napadamo življenjski prostor ptic. Zmanjševanje staležev rib in izguba njihovega naravnega habitata naj bi prispevala k temu, da mestni galebi iščejo hrano drugje, vključno z mestnimi odlagališči smeti.

Hijene

Hijene so zloglasni zlobneži živalskega kraljestva. Toda ti mrhovinarji niso vsi slabi. Glede na študijo Univerze v Michiganu iz leta 2021 hijene prinašajo pomembne zdravstvene in gospodarske koristi afriškim mestom. Skupaj hijene na leto odstranijo 207 ton odpadkov živalskih trupel v Mekelleju v severni Etiopiji, s čimer preprečijo približno pet okužb z antraksom in govejo tuberkulozo med prebivalci ter 140 okužb pri govedu, ovcah in kozah na leto. V mestu Harar v vzhodni Etiopiji se živali v večernih urah sprehajajo znotraj mestnega obzidja, kjer se prehranjujejo z ostanki in drobovjem, ki so jih pustili mestni mesarji. Majhne odprtine v mestnem obzidju iz 13. stoletja, znane kot vrata za hijene, omogočajo živalim prosti prehod.

Divji prašič

Čeprav so po naravi samotarski, vaba predmestnega življenja pripelje divje prašiče v soj luči. Od hribov Hongkonga do plaž sredozemske Marbelle, kjer so nekoč divji prašiči rili po zemlji in listju, zdaj brskajo po smeteh. V Berlinu dremajo v bazenih za veslanje. V Španiji je par kolumbijski pop zvezdnici Shakiri ukradel torbo. In kjer koli so, pogosto kmalu sledijo spopadi z lokalnimi oblastmi ali ekipami za odstrel. V ZDA, kjer merjasci niso avtohtoni, veljajo tudi za invazivnega škodljivca.