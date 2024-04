Najbolj zaželen obračun četrtfinala je prav med rekorderjem po številu evropskih naslovov Realom in Cityjem, ki brani krono. Ta je hitro ponudil precej. Že v drugi minuti je Bernardo Silva s prostega strela presenetil vratarja Reala Andrija Lunina. Ta je pozneje obranil poskus sicer rezerviranega Erlinga Haalanda. Ko se je zdelo, da ima City, ki je igral brez Kevina De Bruyneja, vse niti v svojih rokah, pa je Real bliskovito pripravil preobrat.

V 13. minuti je najprej streljal Edouardo Camavinga, žoga je nato zadela Rubena Diasa ter presenetila Stefana Ortego v Cityjevih vratih. Takoj zatem je v 14. minuti Vinicius Junior v protinapad poslal Rodryga, ta pa je prišel v kazenski prostor in zadel za 2:1. Real je zadel na zadnjih 34 domačih tekmah v izločilnih bojih lige prvakov, kar je najdaljši niz katerega koli kluba v zgodovini tekmovanja.

Španci so bili pozneje konkretnejši, predvsem Rodrygo je še dvakrat nevarno streljal, v uvodu drugega dela tudi Jude Bellingham, a neuspešno, tako kot tudi Vinicius Junior v 56. minuti. City, ki je imel žogo precej več v posesti, je bil v 60. minuti nevaren prek Bernarda Silve, pritisk Angležev pa se je obrestoval v 66. minuti, ko je Phil Foden z močnim strelom z roba kazenskega prostora žogo poslal v zgornji kot Realovih vrat za 2:2.

V 71. minuti so izbranci Pepa Guardiole spet povedli, Joško Gvardiol je natančno meril z 20 metrov. V 79. minuti pa nov mojstrski zadetek, takrat na Realovi strani, ko je z volejem z desne strani za končnih 3:3 zadel Federico Valverde.

V Londonu sta se prav tako merila evropska velikana Arsenal, ki vodi v domačem prvenstvu, in šestkratni prvak Evrope Bayern, ki je z domačo ligo precej manj zadovoljen, saj naslova tokrat najverjetneje ne bo osvojil. Še malce več skrbi mu je v 12. minuti povzročil Bukayo Saka, ki je zadel z diagonalnim strelom malce z desne strani kazenskega prostora za vodstvo topničarjev z 1:0.

Čeprav Bayern dotlej ni bil nevaren, pa je izenačil v 18. minuti, ko je Leon Goretzka s pravočasno podajo v kazenskem prostoru našel Sergea Gnabryja, ta pa je rutinirano zadel. V 32. minuti so Bavarci tudi povedli, ko je bil z bele pike uspešen Harry Kane. Enajstmetrovko je zakrivil William Saliba, ki je spotaknil prodirajočega Leroya Saneja. Ta je pozneje še enkrat sam stekel proti vratarju domačih Davidu Rayi, a preveč okleval s strelom.

V drugem delu sta imeli obe ekipi sicer nekaj obetavnih akcij, vendar prave nevarnosti ni bilo. Predvsem Londončani so se trudili iztržiti ugodnejši izid, vendar je gostujoča obramba delovala dovolj dobro, a le do 76. minute. Manuela Neuerja je ugnal Leandro Trossard, ko ga je na vrhu kazenskega prostora našel Gabriel Jesus.

V zadnjih minutah je pri Bavarcih še eno priložnost zapravil Kingsley Coman, ki je zadel vratnico, tik pred koncem pa je Saka prišel še pred Bayernovega vratarja Neuerja, po preigravanju ob njem padel, a je ostalo brez enajstmetrovke.

V sredo prav tako ob 21. uri bosta še preostala prva četrtfinalna obračuna. Slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak bo z madridskim Atleticom igral proti Borussii Dortmund, Paris Saint-Germain pa proti Barceloni.

Povratne tekme bodo 16. in 17. aprila. Zmagovalec obračuna med Atleticom in Borussio se bo v polfinalu meril z boljšim iz dvoboja med PSG in Barcelono, boljši izmed Arsenala in Bayerna pa z boljšim izmed Reala Madrida in Manchester Cityja.

Polfinale bo 30. aprila in 1. maja ter 7. in 8. maja, finale pa bo v Londonu na Wembleyju 1. junija.