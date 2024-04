Eden od osumljenih, Dejan Dragijević, je na zaslišanju po aretaciji priznal, da sta s sodelavcem Srdjanom Jankovićem deklico povozila, jo vrgla v prtljažnik in se peljala na deponijo, da bi se znebila njenega trupla. Na poti tja se je zbudila, zato jo je Dragijević z golimi rokami zadavil. Odvrgla sta jo na divjem odlagališču, nekdo pa jo je od tam dva dni kasneje prestavil na drugo lokacijo. Priznal je še, da sta mu pri skrivanju trupla pomagala brat Dalibor, ki je v nedeljo ponoči zaradi zastoja srca umrl na policijski postaji, in pa oče Rade, ki se v priporu brani z molkom. Podobno tudi drugi osumljeni za umor, Srdjan Janković, molči in s kriminalisti ne želi govoriti o lastni vlogi v zločinu, ki je pretresel ne le Srbijo, ampak cel Balkan. Nekateri mediji sicer poročajo, da je sprva tudi on priznal, kaj sta storila, šele potem pa obmolknil.

V srbskih medijih se sprašujejo, zakaj osumljenca oziroma vsi trije ne želijo razkriti lokacije trupla. Prišli so do zaključka, da za to obstajata dva možna razloga. Prvi je, da je narava zločina tako grozovita, da bi osumljenim najdba trupla še dodatno otežila sojenje. »Imamo ogromno različnih informacij, ki nam pomagajo pri preiskavi, a sta glavna usmeritev vseeno osumljenca. Je pa res, da sopotnik v avtu noče govoriti o tem, kam je z deponije prestavil truplo. Po eni od naših teorij zato, ker je z njim storil nekaj ogabnega,« je za Blic pojasnil vodja Uprave kriminalistične policije Srbije Ninoslav Cmolić.

Drugi razlog, zakaj ne bi želela osumljena razkriti lokacije trupla pa je, da morda upata, da bi jo brez njega uspela odnesti z nižjo kaznijo, ne z dosmrtnim zaporom brez možnosti pogojnega odpusta. Ker sta bila tako Dragijević kot Janković v času umora deklice pijana, sta po poročanju srbskih medijev najprej vztrajala, da se sploh ne spomnita, kaj sta storila. To bi bilo v teoriji verjetno možno, a zelo nenavadno, saj se je vsaj Dragijević spomnil vseh drugih podrobnosti tistega dne. Možno pa je tudi, da sta truplo zadnja premikala njegova brat in oče - eden je mrtev, drugi pa s policijo ne govori.

Kaj, če trupla ne najdejo?

Za srbsko tiskovno agencijo Tanjug je odvetnik Predrag Savić dejal, da bo pregon osumljenih za umor možen tudi, če ne najdejo dekličinega trupla. Policija ima namreč tudi druge dokaze. »Priznanje osumljenca, pomagačev iz ožjega družinskega kroga, kri na avtomobilu in asfaltu … Na osnovi tega lahko ustvarijo rekonstrukcijo nesreče, s katero bi ugotovili, da deklica pri hitrosti 20 kilometrov na uro v trčenju ne bi umrla. To bi dokazalo, da je Danka umrla tako, kot je eden od osumljenih že priznal,« je pojasnil odvetnik. Za sodni postopek bi seveda bilo najbolje, da truplo najdejo, saj bi obdukcija pokazala natančen vzrok smrti.