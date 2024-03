Po neuradnih informacijah srbskega portala Blic bi bila lahko nova sled povezana z domnevnim videnjem deklice Danke na Dunaju. Opazili naj bi jo v družbi dveh romunskih državljank. Prijavi je bil priložen tudi posnetek, ki naj bi ga policija še preverjala, srbsko ministrstvo za notranje zadeve pa je že ponoči stopilo v stik z avstrijskimi kolegi in Europolom. Oblasti informacij še niso uradno potrdile.

»Ob pol štirih zjutraj se je pojavila nova sled. Ob pol šestih so bili že vsi policisti na svojih mestih. Vse pohvale za predanost,« se je Vučić zahvalil policistom in ostalim, ki sodelujejo v preiskavi. Več informacij ni razkril.

Iskalna akcija srbskih policistov je danes usmerjena na novo lokacijo, in sicer naj bi pregledali del Brestovačke reke, ki je od kraja izginotja oddaljena približno tri kilometre. Helikopterji so že preleteli širše območje kraja izginotja deklice, posebne ekipe pa so preiskale okolico hiše, predor, podzemne kanale in jaške ter gozd. Policija je na prizorišče vnovič pripeljala mamo, da bi ponovno preverili potek dogodkov.

