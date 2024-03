Okoli dvanajstih so mediji objavili, da je policija prišla do novih informacij; na dovoz počitniške hiše so pripeljali bager in začeli odstranjevati vejevje in podrast, saj je tam vse zaraščeno. Menda iščejo kakršenkoli materialni dokaz, ki bi pripomogel k razjasnitvi okoliščin dekličinega izginotja. Prišlo je tudi še več policistov in gasilcev, v naselju pa so ponovno začeli pregledovati jame in jaške. Medtem so starša spet odpeljali na policijo, a ni jasno, ali je to povezano z dogajanjem okoli hiše.

Policija menda natančno preverja zasebno življenje in stike vseh članov družine. Prav tako njihove izpovedbe kot tudi podrobnosti materine prijave izginotja, kdaj se je zgodilo, kje natančno so se gibali pred izginotjem in kje se je gibala mama po njem. Policija ob tem poudarja, da je to treba dobro preiskati, nikakor pa to ne pomeni, da sta starša česarkoli kriva. Preverjali so tudi, ali je imela družina sovražnike in ali se ji kdo poskuša maščevati preko otroka... Nekateri viri navajajo, da mame niso preverili s poligrafom zaradi nosečnosti.

Preživela bi lahko več dni

Po več kot enodnevni iskalni akciji za malo Danko, v kateri je sodelovalo na stotine ljudi, so to včeraj proti večeru prekinili. Ugotovili so namreč, da je ni na območju, ki so ga natančno prečesali. Preiskavo naj bi obrnili v novo smer, policija se bo osredotočila na vse posameznike, ki so se v času izginotja deklice gibali na širšem območju. Blizu počitniške hiše v Boru na vzhodu Srbije, kjer je trenutno družina deklice, je policija postavila šotore oziroma nekako bazo. Podatke, kdo je bil na območju, naj bi dobili s pomočjo baznih točk mobilne telefonije.

Vse več se govori tudi o tem, da bi bila deklica lahko ugrabljena. Zaenkrat sicer dokazi ne kažejo v to smer oziroma policija o tem ni še ničesar potrdila. Pomoč pri iskanju so Srbiji ponudili tudi hrvaški gorski reševalci, a jih na terenu trenutno ne potrebujejo. Marko Rakovac iz hrvaške gorske reševalne službe pa je za portal Dnevnik.hr pojasnil, da imajo otroci do tretjega leta veliko možnost preživetja vse tja do 72 ur po izginotju. »V kar 80 odstotkih so nepoškodovani. Največji problem pa je, da se prestrašijo in se ne odzivajo na klice. V takih primerih so v veliko pomoč sledni psi,« je razložil.

Lepa kot angel

Družina je skrušena, a še vedno ohranjajo upanje na srečen razplet zgodbe. »Ko je izvedel, da je hčerkica izginila, je neutolažljivo jokal. Hodil je po gozdu in kričal njeno ime. Tako zelo žalostno je bilo, trgalo se nam je srce,« je za Blic povedal eden od sosedov. Drugi je deklico opisal kot angelsko lepo, dodal pa še, da se je ravno naučila hoditi. »Res je simpatična. Zagotovo je prestrašena, kjerkoli že je,« je sklenil.

Za medije je spregovorila tudi ženska z Banjskega polja, ki ima na hiši nadzorno kamero. Ta je posnela dogajanje na ulici v času izginotja deklice. Z njega naj bi bilo razvidno, kako je nekaj po eni uri popoldan mimo šla mama Ivana z Danko in sinčkom, pet minut kasneje pa naj bi iz nasprotne smeri pripeljal avto z registrskimi tablicami Kragujevca. a zdaj ni jasno, ali ima voznik avta morda kake informacije o deklici in ali je policija z njim že govorila.

Ovo je snimak sa sigurnosne kamere u trenutku kada je nestala mala Danka! pic.twitter.com/iU6ujmZcaS — dedalaki (@dedalaki1) March 27, 2024

Iskalno akcijo ustavili

»Nenehno se mi po glavi podi misel, da jo je nekdo ugrabil. Ni mi namreč jasno, kako je po več kot enodnevnem iskanju s toliko ljudmi na terenu še vedno niso našli,« je za srbski Blic svoje najhujše strahove ubesedil Milan Ilić, dedek od torka popoldan pogrešane dveletne Danke. V vijolične hlače in jakno olivno zelene barve oblečena malčica je izginila na sprehodu z mamo in bratcem na Banjskem Polju v okolici kraja Bor, kjer ima družina počitniško hiško. Že prvi dan jo je iskalo na stotine ljudi, po nekaterih informacijah celo vse do dva tisoč. Obsežni iskalni akciji so se pridružili policija s helikopterji, slednimi psi in z droni, pa gasilci, vojaki, gorski reševalci, lovci, lokalni rudarji in tudi prostovoljci – družina, prijatelji sosedi. Okrepitve so prišle tudi z drugih delov države. Vsi so upali, da se je prestrašena deklica le nekam skrila in jo bodo sčasoma našli, a ni bilo tako.

»Cela Srbija je bila tukaj! Vsi so jo iskali. Ljudje so hodili v dolgih vrstah, med njimi je bilo le meter razmaka, pa je niso našli,« je skrušen deda Milan. Zaskrbljen je tudi zaradi tega, ker je meja z Bolgarijo le 45 minut vožnje stran. Celotno situacijo pa poslabšujejo še nizke temperature in dež, ki je padal celo noč. »Pojma nimam, kje bi lahko bila. Ponoči je bilo res mrzlo in mokro. Noben mi ničesar ne pove, čakam, kot vsi ostali,« je v s čustvi nabitem pogovoru potarnal za srbski Blic. Sedemindvajset ur po izginotju so danes, ko se je že začelo mračiti, iskanje ustavili. Po navedbah lokalnih medijev so namreč sklenili, da deklice ni na območju desetih kvadratnih kilometrov, ki so ga natančno preiskali. Policija jo, seveda, še naprej išče. Baje se je preiskava preusmerila v novo smer. V natančno katero, zaenkrat ni jasno.

»Za trenutek sem se obrnila, da bi dala vodo drugemu otroku. In ko sem znova pogledala, je ni bilo več,« je za portal Telegraf pojasnila dekličina mama. »Klicala sem jo, a ni bilo odziva. Niti dve leti še ni stara. Na svoje ime se odziva, a je majhna in še ne govori,« je na smrt zaskrbljena mama opisala trenutke groze, ko je malčica odtavala neznano kam, za njo pa se je izgubila vsaka sled. Po poročanju medijev je gospa noseča. Policija je po standardnem postopku že zaslišala oba starša, oče naj bi celo opravil poligrafsko testiranje, čeprav se poročila različnih srbskih medijev glede tega razlikujejo. Okoli treh popoldan pa je prišel obrat - dekličini mami Ivani naj bi policija namreč zasegla telefon in ga poslala na analizo. »Sin je še vedno na informativnem razgovoru na policiji. Tja so prišli tudi socialni delavci, ki govorijo tako z njim kot s snaho. Ivani je policija vzela telefon, sinu pa ne. Ni res, da je bil na poligrafu. Samo govorili so z obema,« je za srbski portal Nova.rs pojasnil dekličin dedek Milan Ilić.

Zaupljiva do ljudi

»Kopljejo po zasebnem življenju družine, pa tudi vseh ostalih bližnjih. Ne izključujejo nobene možnosti,« je za Blic dejal neimenovani vir. »Deklica moja zlata, očka te bo našel. Ti si ves moj svet,« je na omrežjih zapisal dekličin oče Miloš, ki mu je postalo v torek zvečer tako zelo slabo, da so morali celo klicati rešilca. Na spletnih družbenih omrežjih so se sicer že našli tisti, ki so prepričani, da sta vpletena prav starša ali pa vsaj mama, saj da njeni zgodbi o izginotju pač ni za verjeti. Glede na to, da naj bi bila mama na sprehodu s sinčkom in hčerko na sprehodu na polju, bi bilo po njihovem nemogoče, da je po nekaj trenutkih, ko je gledala stran, ne bi več imela v vidnem polju. Po navedbah družine je malčica sicer mirna, dokaj molčeča in pridna. Ljudi se ne boji, zaupa jim, zato se ji tudi lahko vsakdo približa.

Že prvi dan so v sklopu iskalne akcije preiskali deset kvadratnih kilometrov neugodnega terena, na katerem je gozd, v njem pa številni potočki in jame. Dvignili naj bi vsak kamen, preiskali vsak kvadratni centimeter širšega območja, potrkali na vrata vsakega doma, govorili z vsemi s kazensko kartoteko, preiskali pa tudi zapuščene objekte na območju. Iskali so jo tudi ponoči in sicer s helikopterjem s termovizijsko kamero. Spal ni nihče. Policija je v sredo zablokirala dostop do območja Banjskega Polja, vanj so lahko vstopili le domačini in iskalne ekipe. Preiskali so vsako vozilo in identificirali vsakogar, ki se je znašel tam. Vprašanje je, kako daleč bi tako mala deklica sploh lahko odšla? Po navedbah gorskega reševalca Dušana Mišića, ki pomaga pri iskanju Danke, lahko med tri in pet let star otrok po ravnem in v idealnih pogojih premaga največ devet kilometrov. »A ta teren ni raven in je zlasti za dveletnega otroka dodatno naporen. Zato ni mogla oditi zelo daleč,« je povedal za Blic. Poleg mraza in slabega vremena pa ji gibanje dodatno otežuje tudi plenica.