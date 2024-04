Trupla dveletne deklice Danke Ilić, ki je v srbskem naselju Banjsko polje blizu mesta Bor izginila prejšnji torek, policija še ni našla. Sta pa v priporu 50-letna osumljenca, ki naj bi jo s službenim avtom le nekaj minut po njenem »izginotju« povozila, truplo pa odvrgla na odlagališče odpadkov.

Priznal, kaj sta storila

Moška so sinoči na zaslišanje privedli vklenjena, glavi sta imela sklonjeni. V specialni zaporniški bolnišnici v Beogradu sta opravila psihiatrični pregled, ki bo pokazal, ali sta bila v času kaznivega dejanja prištevna, poročajo srbski mediji. Eden od njiju je na zaslišanju dejanje priznal, drugi se brani z molkom, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. Zaradi nevarnosti pobega, možnosti vplivanja na priče, uničenja ali odstranitve sledi storitve kaznivega dejanja ter vznemirjanja javnosti jima je višje sodišče v Zaječarju odredilo pripor. Sumijo ju storitve kaznivega dejanja umora v sostorilstvu. Grozi jima dosmrtna zaporna kazen brez možnosti pogojnega izpusta.

Povsem brez empatije

Dveletna Danka naj bi bila po nesreči še živa, dala sta jo v prtljažnik, v katerem naj bi se na poti na deponijo celo zbudila. Po pisanju medijev naj bi jo eden od njiju potem zadavil. Na poti na smetišče naj bi ju celo ustavil dekličin oče – takrat so jo že iskali -, ju vprašal, ali sta jo morda kje videla, kar sta zanikala. Ko sta se znebila trupla, sta se vrnila na delovno mesto in vrnila službeno vozilo. Eden od njiju se je še istega večera celo priključil iskalni akciji za deklico. Osumljenca naj bi bila med prvim poligrafskim testiranjem pijana, domevno pa tudi med povzročitvijo nesreče, je pojasnil vodja Uprave kriminalistične policije Srbije Ninoslav Cmolić. Testiranje so kasneje ponovili.

Da je on zadavil deklico, je policiji priznal sovoznik. »Vprašali smo ga, zakaj nista poklicala pomoči, ko sta jo povozila, a gre očitno za nekoga, ki nima empatije. Niti v enem trenutku ni pokazal znakov kesanja. Povsem brez čustev je bil. Po dejanju sta čisto normalno nadaljevala svoj dan,« je o zaslišanju enega od osumljencev pojasnil Cmolić.

Truplo še iščejo

Dankinega trupla na divjem odlagališču še niso našli. Na terenu je sicer več forenzičnih ekip, policisti, gasilci z bagri in drugo težko mehanizacijo, iskanje se nadaljuje. Na deponiji, kamor naj bi osumljena odvrgla truplo, ga policija ni našla. Po določenih informacijah naj bi namreč eden od njiju truplo dva dni po nesreči prenesel nekam drugam, a trenutno ni znano, kam. Ekipe tako prečesavajo različne lokacije. Po navedbah srbskega portala N1 se navedbe osumljenih oziroma tistega, ki s policijo sodeluje, spreminjajo.

Iskanje pogrešane deklice je trajalo kar deset dni, sprva so podrobno preiskali območje okoli družinske hiše in pa širše okolice, kasneje so iskalno akcijo razširili na celo državo, sčasoma še na Avstrijo, od koder so dobili posnetek, na katerem bi lahko bila Danka. V sredo se je v iskanje vključila tudi slovenska policija. Interpol pa je za deklico razpisal rumeno tiralico, ki velja za iskanje pogrešanih oseb. Smrt pogrešane deklice je nato v četrtek potrdil srbski predsednik Aleksandar Vučić.