Policija v sporočilu za javnost navaja, da so si svojci pogrešane ogledali posnetek, ki je nastal na postaji na Dunaju, in domnevajo, da bi lahko šlo za Danko. Trenutno iščejo ženski, ki sta na fotografiji v družbi otroka, in pozivajo ljudi, naj sporočijo policiji, če vedo, kje se nahajajo.

»Po tem, ko so si svojci pogrešane ogledali slike, domnevajo, da gre zelo verjetno za pogrešano deklico iz Srbije. Dunajska policija po nalogu državnega tožilca zahteva objavo posnetkov,« so zapisali.

Avstrijska policija poziva vse državljane, ki bi opazili obe posneti ženski z dekletom, da nemudoma kontaktirajo policijo. »Priče, ki vedo, kje sta ženski ali otrok, prosimo, da se obrnejo na policijo. Informacije iščejo na državni kriminalistični policiji na Dunaju na telefonski številki 01-31310-33800 ali na kateri koli policijski postaji,« so sporočili.

Spomnimo, mala Danka je izginila 26. marca pri Banjskem polju v Boru, od takrat pa jo intenzivno iščejo. 30. marca je prebivalec Dunaja, po rodu iz Srbije, na tramvajski postaji posnel deklico, ki je podobna mali Danki, v spremstvu dveh neznanih žensk. Nato je bila razpisana rumena Interpolova tiralica, v iskanje pa se je takoj vključila avstrijska kriminalistična policija.