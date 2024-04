»Imam slabo novico o otroku, o naši Danki iz Bora. Policija je aretirala dva človeka, ki sta ubila malo Danko, in kolikor razumem, sta oba priznala. S kakšnimi pošastmi imamo opravka? Hvala policiji za vse,« je dejal Vučić na izredni seji vlade.

»Policija preiskuje kraj, kjer so odvrgli truplo otroka. Hvala jim za velik trud,« je še dejal.

»V Srbiji so bili vsi strašno zaskrbljeni in to kaže, da nismo izgubili duše ter da imajo ljudje srce in moč. Na žalost so se stvari po tem, ko sem dobil sporočilo ministrstva za notranje zadeve, končale z najslabšim izidom,« je dodal.

ATV navaja, da so kriminalisti iz Bora prijeli 50 let stara delavca Javnega komunalnega podjetja Vodovod iz Bora.

Srbski portal telegraf.rs je medtem objavil fotografije osumljencev med včerajšnjo policijsko akcijo, ko so prečesavali teren v upanju, da je deklica še živa.

Po neuradnih podatkih se je nesreča zgodila 26. marca ob 13.52. Da je Danka izginila okoli 13.45, je policistom povedala dekličina mati.

Nato naj bi osumljenca truplo deklice odložila v prtljažnik vozila in se odpeljala na divje odlagališče, kjer sta ga odvrgla. V avtomobilu so našli sledove krvi, so sporočili s policije, s tožilstva v Zaječarju pa, da sta osumljenca v pridržanju.

Oče enega od osumljencev je za portal Nova.rs jpovedal, da podrobnosti ne pozna, da pa se njegov sin v zadnjih dneh ni vedel nenavadno.

Foto: telegraf.rs

Telegraf: Osumljenca sta avtomobil čistila s kislino

Srbski Telegraf.rs poroča, da sta osumljenca avto po nesreči očistila s kislino, da bi odstranila sledove krvi. Vendar so eno kapljico vseeno opazili in jo poslali na analizo,« pišejo.

Vučić na vanrednoj sjednici: Djevojčica Danka je ubijena, ubice su uhapšene ... pic.twitter.com/v9tNTkOV7w — Vijesti.ba (@Vijesti_ba) April 4, 2024

