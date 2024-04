Kot so sporočili s slovenske policije, je deklica visoka 85 centimetrov. Ima rjave lase in oči. Ko je izginila, je imela oblečeno olivno zeleno jakno, vijoličaste hlače in črne športne copate.

Danka je izginila minuli torek v naselju Banjsko polje blizu mesta Bor. Podrobno so že preiskali območje okoli družinske hiše. Še vedno preiskujejo tudi teren na območju Banjskega polja, preiskavo pa so po navedbah ministrstva za notranje zadeve razširili na ozemlje cele Srbije.

Interpol je medtem za deklico razpisal rumeno tiralico, ki velja za iskanje pogrešanih oseb. Potem ko se je v soboto pojavil videoposnetek deklice, ki ga je na tramvajski postaji na Dunaju posnel srbski državljan, pa preiskava poteka tudi v Avstriji.

