Skoraj polovica oziroma 49 odstotkov lani registriranih osebnih avtomobilov je vozila na dizelsko, 46 odstotkov pa na bencinsko gorivo. Število dizelskih avtomobilov je ostalo na enaki letni ravni, število tistih na bencinsko gorivo pa se je povečalo za odstotek. Število avtomobilov na hibridni pogon se je povečalo za 51 odstotkov, kar je bilo tri odstotke vseh registriranih osebnih avtomobilov. Število električnih osebnih avtomobilov se je povečalo za 60 odstotkov, predstavljali pa so odstotek vseh registriranih osebnih avtomobilov.

Kot razkrivajo danes objavljeni podatki slovenskega statističnega urada, so bili osebni avtomobil, registrirani lani, starejši kot leto pred tem. Stari so bili v povprečju 11,1 leta, kar je 0,2 leta več kot v letu 2022. Povprečno so bili najmanj stari v osrednjeslovenski statistični regiji, a so presegli mejo 10 let. Najstarejši vozni park so imeli v goriški statistični regiji 12,9 leta. Vsak deseti osebni avtomobil je bil sicer star manj kot tri leta, vsak drugi pa 12 let ali več.