Letalo družbe Singapore Airlines je letelo iz Londona v Singapur, ko je trčilo ob zračni žep in z njim povezane hude turbulence. Jugovzhodno Azijo trenutno sicer pestijo hude tropske nevihte. Na krovu letala je bilo 211 potnikov in 18 članov posadke. Zaradi turbulence je en potnik umrl, še trideset pa jih je bilo ranjenih.

A Singapore Airlines Boeing 777-312(ER) aircraft (9V-SWM) operating flight SQ321 from London (LHR) to Singapore (SIN) hit an air pocket and made an emergency landing at Suvarnabhumi Airport, Bangkok (BKK) at 3:34 pm today. Initial reports indicate 20 people were injured.… pic.twitter.com/G4TH7Vs2xX