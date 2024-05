V Iranu so v ponedeljek razglasili pet dni žalovanja za pokojnim predsednikom Ebrahimom Raisijem, ki je konec tedna umrl v nesreči helikopterja. Podporniki pokojnega predsednika in zunanjega ministra Hoseina Amirja Abdolahiana so med žalovanjem zasedli mošeje in trge, njuno smrt in že pred tem novico o nesreči helikopterja pa so nekateri Iranci in Iranke doma in po svetu obeležili na izrazito drugačen način. Družbena omrežja so namreč preplavili posnetki veselja in olajšanja.

Raisijeva konservativna vlada je namreč pred enim letom brutalno zadušila največje protirežimske demonstracije v državi od revolucije leta 1979.

Demonstracije je sprožila smrt 22-letne Iranke kurdskega porekla Mahse Amini, ki jo je zaradi kršitev pravil oblačenja aretirala iranska moralna policija. Dekle je umrlo, ko je bilo v priporu. V času protestov je umrlo še več ljudi. Po ocenah naj bi se število ubitih protestnikov gibalo okoli 551. Od tega je življenje izgubilo 49 žensk in 68 otrok. Med njimi je bila tudi 62-letna Minoo Majidi. Njeni hčerki sta se na novice o helikoptrski nesreči odzvali z objavo posnetka, v katerem sta oblečeni v zahodna oblačila in nazdravljata z alkoholnima pijačama.

I am so happy to see smiles on your faces. This is how the daughters of Minoo Majidi, who was killed by the Iranian regime during the Woman, Life, Freedom uprising, reacted to the news of Ebrahim Raisi’s helicopter crash. ✌️✌️pic.twitter.com/ypJiIzxD5S — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) May 19, 2024

S plesom v zahodnih oblekah sta novico o nesreči proslavili tudi Mersedeh Šahinkar in Sima Moradbeigi, ki sta se udeležili protivladnih protestov in bili deležni zelo brutalnega ukrepanja policije. Mersedeh Šahinkar je izgubila oko, ko je vanj priletel policijski projektil. Simo Moradbeigi je pripadnik iranske revolucionarne garde ustrelil v roko in povzročil hude poškodbe.

ما بر سر گور کثیف و نجستتان آزادانه میرقصیم و جشن میگیریم#زن_زندگی_ازادی@simamoradb51053pic.twitter.com/RnHP9Ht8ir — MersedeH_eye (@mersedeh_eye) May 19, 2024

Mladi Iranci, ki živijo v Londonu so solidarnost z borci za pravice Irancev in kritiko režima izražali s plesno zabavo pred veleposlaništvom Irana v Londonu, kjer so bile dobrodošle tudi izraelske zastave.

⚡ BREAKING: Iranian diaspora all across the world are taking to the streets, dancing and celebrating the potential death of the puppet president of the Islamic Republic regime Ebrahim Raisi in a helicopter crash. This video belongs to London in front of Iran's occupied embassy. pic.twitter.com/XQ6ujoSP47 — Shayan X (@ShayanX0) May 19, 2024

V iranskem Kurdistanu so ob novici Raisijeve smrti nebo razsvetljevali ognjemeti, v sirskem Aleppu, kjer živi veliko Kurdov, so medtem delili baklave.