Če bi kdo pred sezono lige NBA dejal, da se bosta v finalu zahodne konference pomerila Dallas in Minnesota, bi ga bržkone označili za norega. A razmerja moči se v najmočnejši košarkarski ligi na svetu v zadnjih letih hitro menjavajo, o čemer priča tudi podatek, da bo letos naslov prvaka osvojilo šesto različno moštvo v zadnjih šestih letih. Slovenski zvezdnik Luka Dončić in soigralci so s prebojem med štiri najboljše ekipe že presegli pričakovanja, a se tu ne želijo ustaviti. Kot se ne želijo Anthony Edwards in soigralci pri Minnesoti.

Towns od problema ekipe do dodane vrednosti

Minnesota velja za eno večjih presenečenj letošnje sezone v ligi NBA. Potem ko se je lani prek dodatnih tekem za las uvrstila v končnico, a nato hitro izpadla, se je letos dolgo borila za vrh v zahodni konferenci, na koncu pa pristala na tretjem mestu. V prvem krogu končnice je moštvo trenerja Chrisa Fincha naletelo na Phoenix z zvezdniki Kevinom Durantom, Devinom Bookerjem in Bradleyjem Bealom, a z njimi brez težav pometla. Sledili so prvaki iz Denverja, kjer naj bi se njihova pot končala. A so senzacionalno dobili prvi tekmi v gosteh, nato klonili na treh zapored in s hrbti prislonjenimi ob zid zdržali pritisk ter se z zmagama uvrstili v konferenčni finale.

Odlika Minnesota je agresivna igra v obrambi in višina na vseh položajih. Prvo ime ekipe je Anthony Edwards, ki pri vsega 22 letih kaže izredno zrele predstave. Pod obročema težave nasprotnikom povzroča Rudy Gobert, ki je še četrtič prejel naziv za obrambnega igralca sezone. Čeprav 31-letni Francoz pogosto deluje premehko in v napadu okorno, pa z 216 centimetri dominira v obrambi in košarkarje nasprotnega moštva pogosto odvrne od namere po prodoru. Dodana vrednost Minnesote v letošnji sezoni je tudi Karl-Anthony Towns, ki ga je nekdo v klubu očitno uspel prepričati, da ni pomembna le osebna statistika, temveč uspeh moštva. V novi vlogi se je odlično znašel in kot desna roka Edwardsa doživlja košarkarski preporod. »Od vsega mi je najbolj toplo pri srcu, ko spremljam ljudi v dvorani, kako so zadovoljni. V lanski sezoni je šlo marsikaj narobe in navijačem nismo uspeli dati veliko stvari, zaradi katerih bi se lahko veselili. Pred letošnjo sezono smo imeli izjemno produktivne priprave, med katerimi smo razčistili določene stvari in rezultati so vidni,« je recept uspeha razkril center Minnesote Rudy Gobert.

Ob omenjeni trojici pa ima Minnesota še nekaj igralcev, ki lahko odločajo tekme. Kar šest jih povprečno beleži dvomestno število doseženih točk v končnici, medtem ko pri Dallas »le« štirje. Eden ključnih posameznikov je Jaden McDaniels, ki je z 206 centimetri neugoden v napadu, izjemno gibljiv pa tudi v obrambi. 36-letni Mike Conley v ekipo prinaša izkušnje in mirnost na položaju organizatorja igre, Naz Reid pa je dobil nagrado za šestega igralca sezone, torej najboljšega posameznika, ki je v igro vstopal s klopi.

Želijo do konca

V rednem delu sezone je Minnesota Dallas na štirih tekmah ugnala trikrat, a je bilo enako tudi pri Oklahomi, ki je že na počitnicah. Moštvo iz dežele 10.000 jezer se je v finale konference prebilo prvič v zadnjih 20 letih in drugič v zgodovini. Predvsem mladi Anthony Edwards se uspehov izjemno veseli in komaj čaka, da pridejo tekme proti Dallasu. »Čaka me dvoboj s Kyriejem Irvingom, kar bo zabavno. Bomo videli, kaj lahko naredim proti njemu,« je povedal po izločitvi Denverja v drugem krogu. »Nimamo velike trojice, ampak velika petnajsterico. Vsak posameznik v moštvu je izjemno pomemben. Dokazujemo, da zmagujemo kot ekipa, ne da zmaguje Edwards, Towns ali Gobert. Smo izredno povezani in naš cilj je, da gremo do konca,« pa sporoča Karl-Anthony Towns.