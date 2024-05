#analiza Maribor šampion spomladi, a ocena je neuspešno

Pripravili smo analizo 33. državnega prvenstva v nogometu. Glede na dosežke na igrišču so zadovoljni le Celje, Bravo in Rogaška. Značilnost sezone je veliko trenerskih menjav, saj so bili vso sezono na klopi le Aleš Arnol (Bravo), Oskar Drobne (Rogaška) in Robert Pevnik (Aluminij).