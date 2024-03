Že kmalu slovenski častni konzulat v Vietnamu

Vietnam in Slovenija letos praznujeta 30. obletnico vzpostavitve diplomatskih odnosov. Ob tej priložnosti so v Ljubljani te dni pripravili srečanje, na katerem so izpostavili predvsem dobre odnose med državama, sodelovanje na različnih ravneh in sorodne interese, ki jih imata državi glede multilateralizma v mednarodnih odnosih in nujnosti trajnostnega razvoja. Namestnica vietnamskega zunanjega ministra Le Thi Thu Hang je ob tem omenila, da bodo že čez nekaj mesecev v Sloveniji organizirali teden vietnamske kulture, ko bo našo državo obiskala številčnejša delegacija tamkajšnjega ministrstva za kulturo. Njeni slovenski sogovorniki so medtem povedali, da že potekajo intenzivni pogovori o odprtju slovenskega častnega konzularnega predstavništva v mestu Hošiminh v južnem delu Vietnama. Naj spomnimo, da je zunanja ministrica Tanja Fajon to državo obiskala maja lani.